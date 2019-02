Antonella Clerici si è raccontata in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: dalla nuova vita in campagna ai progetti per il futuro

Nell’ultimo anno la vita di Antonella Clerici è cambiata radicalmente. Dopo la morte dell’amico e collega Fabrizio Frizzi, l’amatissima conduttrice ha deciso di salire sul treno della vita e dei sentimenti. Una scelta che l’ha obbligata a rinunciare a “La prova del cuoco”, la sua trasmissione del cuore. Ecco cosa ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Antonella Clerici: “non tornerei indietro per niente al mondo”

“Circondata dalla natura mi sento libera e penso meno al lavoro, per questo mi vengono tante idee” con queste parole Antonella Clerici racconta la sua nuova vita. La conduttrice ha deciso di lasciare la città per trasferirsi in campagna con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle. Una scelta di cui non si è mai pentita: “non tornerei indietro per niente al mondo“. Dal punto di vista lavorativo ha dovuto dire dei no: come rinunciare a “La prova del cuore”, il programma del suo cuore in cui ha investito e dato tanto portandolo al grandissimo successo.

Una volta lavoravo 24 ore su 24, senza avere il tempo di fermarmi e di valutare le cose. L’aspetto più bello della mia nuova vita è che ho tempo per pensare, per far- mi venire idee nuove. Ho la testa più ossigenata me ne sono accorta quando ho fatto Portobello: condurre tre ore di diretta con storie…non ce l’avrei fatta se avessi avuto ancora “La prova del cuoco” che mi assorbiva tante energie. Mi dispiace aver perso il rapporto quotidiano con il pubblico, ma sento di aver fatto la scelta giusta.

Antonella Clerici e Sanremo Young: “mi diverte molto”

E’ una Antonella Clerici spensierata e felice quella che da un anno a questa parte ha deciso di lasciare Roma per la campagna.

Da quando vivo nel bosco la mia mente è più lucida e sono anche un po’ più visionaria. Vede, fuori dalla mia finestra c’è una bellissima coltre di neve e gli alberi sono tutti imbiancati. Vivo in un posto magico, studio tanto, mi preparo ho persino iniziato a ballare.

La conduttrice, reduce dalla prima edizione di Portobello, è pronta per una nuova avventura televisiva. Si tratta della seconda edizione di “Sanremo Young” dove con molta probabilità danzerà con John Travolta, ospite della prima puntata su cui anticipa:

Travolta sarà ospite della prima puntata di “Sanremo Young” e resterà con noi per tutta la sera. È un vero artista, poliedrico, brillante. Io gli sto preparando un omaggio “ballato”. Mi auguro che lui sia pronto a seguirmi in questa mia follia!

Su Sanremo Young poi la conduttrice ha detto: “mi diverte molto fin dalle audizioni. Si sono presentati oltre mille ragazzi, ma nella selezione ho fatto molta meno fatica dello scorso anno: avevo le idee più chiare. Abbiamo scelto 20 ragazzi, che dalla seconda puntata diventeranno 10. Il vincitore andrà alla prossima edizione di “Sanremo Giovani” per giocarsi un posto al Festival 2020: è la grande novità di quest’anno”.

Immancabile l’argomento Festival di Sanremo che la Clerici ha condotto per ben due volte: la prima come spalla di Paolo Bonolis e poi tutta da sola nel 2010: “guarderò Sanremo dal divano, nella mia casa nel bosco. Magari con il camino acceso..“.

