Come sanno bene i fans della telenovela spagnola La Promessa può accadere che personaggi che si sono assentati a lungo ritornino, e che la loro ricomparsa porti un bel po’ di scompiglio nelle trame. Questo è proprio quanto accadrà nelle prossime puntate, nel corso delle quali assisteremo al ritorno di Margarita.

Anticipazioni spagnole La Promessa: il ritorno di Margarita

La madre di Martina era stata costretta a lasciare la tenuta in fretta e furia, per sfuggire a un matrimonio con Ayala. Margarita – poco prima di lasciare La Promessa – aveva affidato la figlia alle cure di Cruz, per evitare che la giovane potesse finire vittima delle insidie di Ignacio, e se ne era andata senza neppure dare il tempo al suo promesso sposo di avere un confronto diretto.

Da quel momento molte cose sono cambiate, e la stessa Cruz non è più alla tenuta ma rinchiusa in carcere con l’accusa di aver ucciso Jana. A prendere il posto della dark lady ci ha pensato Leocadia, ormai da tempo residente a La Promessa e al centro di trame piuttosto oscure.

I fans della telenovela di Rete 4 sanno bene che quest’ultima rappresenta la lady “dark” per eccellenza, e le trame future non faranno che confermare questa sensazione. Cosa nasconde Leocadia di così terribile, e per quanto ancora potrà padroneggiare a La Promessa? Le anticipazioni che arrivano dagli spoiler spagnoli rivelano che presto il suo potere inizierà a vacillare, e tutto avrà inizio con il ritorno di Margarita.

Il ritorno che fa tremare Leocadia e Lorenzo nelle prossime puntate La Promessa

Dopo il ritorno di Eugenia un’altra figura femminile si appresta a tornare e portante molto scompiglio. Margarita riappare alla tenuta nelle prossime puntate La Promessa, e se l’arrivo del tutto inaspettato di Eugenia aveva messo in allarme Lorenzo, quello della madre di Martina farà letteralmente tremare sia il capitano che Leocadia.

Quest’ultima vedrà vacillare il suo potere su casa Lujan, visto che Margarita si dimostrerà molto più combattiva e determinata di Eugenia, mettendo in serio pericolo anche il capitano De La Mata che negli ultimi tempi avrà finito per schierarsi al fianco della dark lady.

La Promessa, trame Spagna: Margarita pronta a farla pagare a tutti

Nelle puntate spagnole La Promessa, Margarita ha già fatto ritorno alla tenuta, e sta dando molto filo da torcere a Leocadia e non solo. Sarà proprio lei infatti a risolvere la questione del matrimonio tra Angela e Lorenzo, ricondando al capitano che è custode di un segreto che potrebbe distruggerlo. Dopo aver liberato la giovane amata da Curro dalle grinfie di Lorenzo, la cognata di Alonso rivolgerà la sua attenzione su Leocadia, e sarà determinata a fare in modo che questa smetta di imporre a tutti il suo volere e lasci in pace Jacobo, il futuro marito di sua figlia.

Pur non vedendo il ragazzo di buon occhio, Margarita spererà infatti di sbagliarsi e non tollererà interferenze da parte della nuiva dark lady nella relazione della coppia.

I nuovi episodi della quinta stagione La Promessa – che presto arriveranno anche su Rete 4 – promettono di tenerci con il fiato sospeso. Per non perdervi nessun aggiornamento sulla telenovela spagnola continuate a seguirci.