Nelle prossime puntate La Promessa assisteremo a dei cambiamenti alla tenuta, che rischieranno di avere grandi ripercussioni. In particolare la nomina di Santos Pellicer a nuovo valletto finirà per sconvolgere la vita di Vera Gonzalez. Ma cosa combinerà il figlio di Ricardo? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa, Santos è il nuovo valletto

La storyline avrà inizio nel momento in cui Romulo Baeza deciderà di farsi da parte, e cercherà il suo successore. Il ruolo di nuovo maggiordomo della tenuta sarà affidato a Ricardo, e ben presto scopriremo che l’uomo avrà anche un figlio.

Poco dopo infatti vedremo giungere a La Promessa Santos Pellicer, un ragazzo che sembrerà avvolto da un alone di mistero e che mostrerà fin da subito un atteggiamento strafottente. Apparirà subito chiaro che i rapporti tra lui e il padre non saranno idilliaci, tanto che Romulo deciderà di assumere il giovane come valletto per dargli modo di ricucire il rapporto con il genitore. Santos diventerà così il nuovo valletto, ma la decisione di Romulo non si rivelerà certo felice.

Santos ricatta Vera nelle prossime puntate La Promessa

Santos Pellicer riuscirà a instaurare un’intesa perfetta con Petra, mentre non sembrerà affatto intenzionato a ricucire i rapporti con il padre. La sua attenzione sarà invece catturata da Vera, e il giovane non esiterà a ricattarla.

Il figlio di Ricardo le confesserà di averla riconosciuta come la figlia minore dei duchi De Carril y de la Vera. Il ragazzo saprà quindi bene che in realtà la fidanzata di Lope non sarà una semplice domestica, e inizierà a ricattarla.

“So perfettamente chi sei. Quanto durerà questa farsa?” con queste parole Santos raggelerà Vera, che a quel punto sarà costretta a sottostare ai ricatti del giovane per non vedere svelata la sua vera identità. Ma cosa vorrà Santos in cambio del suo silenzio? Le avances del giovane non sembreranno lasciare dubbi.

La Promessa, dopo il salto temporale Vera fidanzata con Santos

La risposta non tarderà ad arrivare, visto che – dopo un salto temporale – ritroveremo Vera fidanzata con Santos. La ragazza sarà stata costretta a lasciare Lope dopo i ricatti di Pellicer, ma non avrà mai smesso di amarlo, tanto che non esiterà a prendere le sue difese quando il neo fidanzato e l’ex avranno uno scambio di vedute “animato”.

Il comportamento della ragazza non piacerà affatto a Santos, che farà fatica a contenere la sua rabbia. Pellicer junior sarà ossessionato dalla “domestica” e vorrà in ogni modo costringerla a ricambiare i suoi sentimenti. In un impeto di rabbia il ragazzo non esiterà a chiuderla nella lavanderia, per poi tentare di abusare di lei. La violenza fortunatamente sarà interrotta dall’arrivo di Ricardo, richiamato dalle urla della ragazza.