L’arrivo del conte di Ayala a La Promessa avrà un secondo fine, e presto l’uomo svelerà a Petra il suo oscuro piano. Cosa accadrà nei prossimi episodi della soap spagnola? Scopriamolo insieme.

La Promessa, spoiler spagnoli: Ayala si avvicina a Margarita

La storyline avrà inizio quando Ignacio, il conte di Ayala, riceverà l’invito per un evento importante. Il conte sarà ospite della tenuta, e Alonso penserà di aiutare la cognata Margarita proponendo a Ignacio di presenziare al ricevimento con lei. Il marchese penserà così di aiutare la cognata, che dalla morte del marito Ferdinando non avrà più preso parte a un evento mondano.

Il “suggerimento” di Alonso ad Ayala però non sarà visto di buon occhio da Petra e da Cruz. Dopo che anche Margarita avrà accettato l’invito infatti, la marchesa andrà su tutte le furie, mentre Petra – alla quale il conte si era riavvicinato subito dopo il suo arrivo alla tenuta – a seguito della morte di Feliciano – non potrà nascondere un attacco di gelosia.

Margarita perplessa nelle prossime puntate La Promessa

Nei giorni successivi all’uscita “ufficiale” Ayala e Margarita continueranno a trascorrere molto tempo insieme, tanto che la madre di Martina inizierà a chiedersi se davvero il conte provi qualcosa per lei o se i suoi motivi siano da ricercare altrove.

Sempre più perplessa, alla fine deciderà di chiedere chiarimenti al diretto interessato. Davanti alla domanda sui suoi sentimenti, il conte Ayala le risponderà asserendo di aver provato un po’ di piacere quando Cruz non è riuscita a nascondere il suo fastidio. La marchesa sarà colpevole – a suo dire – di averlo etichettato come uno scapolo noioso senza alcun tipo di ascendente sulle donne.

Dopo questa confessione Margarita deciderà di approfondire la conoscenza del conte, in parte per fare lei stessa un dispetto a Cruz e in parte perché quell’uomo affascinante ha suscitato interesse in lei.

Ayala rivela a Petra la verità: colpo di scena a La Promessa

Margarita non sarà la sola persona che chiederà spiegazioni ad Ayala. Ben presto il conte si troverà anche ad affrontare Petra in un confronto a quattr’occhi, che non lascerà spazio a inganni e bugie.

Sebbene parlando con la madre di Martina il conte avrà dato l’impressione di una dichiarazione sincera, ben presto scopriremo che le avrà rivelato solo una “mezza verità” e che tutto ciò che starà facendo avrà un secondo fine. Nel confronto con Petra infatti, l’uomo rivelerà di avere in mente un piano per entrare in possesso del 25% de La Promessa. Ayala ammetterà di essere disposto a far innamorare Margarita di lui, per poi estorcerle la sua parta della tenuta. Tutto questo gli permetterà di vendicarsi su Cruz, che riterrà responsabile dell’incidente di caccia costato la vita a Feliciano.

Ignacio chiederà quindi a Petra di fidarsi di lui, e le ribadirà che lei è l’unica donna che ama e con la quale vuole trascorrere il resto della sua vita. Quello tra Petra e Ayala sarà un vero e proprio “patto tra cattivi” che tuttavia potrebbe trovare qualche ostacolo. Vi anticipiamo infatti che Martina non vedrà affatto di buon occhio la sintonia che si sarà venuta a creare tra la madre e il conte, e cercherà di mettere all’uomo i bastoni tra le ruote. I suoi tentativi finiranno per rendere Ayala ancora più cattivo e pericoloso.