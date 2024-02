Nuove anticipazioni che giungono dalla Spagna ci rivelano che nelle prossime puntate de La Promessa assisteremo a qualche frase di troppo che Petra si lascerà sfuggire quando Feliciano muore tra le sue braccia. Il segreto di Petra verrà così alla luce e Cruz resterà sconvolta. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Cruz vuole eliminare Curro

Nelle prossime puntate inedite La Promessa vedremo Cruz determinata a togliersi di mezzo Curro. La baronessa – d’accordo con Lorenzo – ingaggerà un cacciatore affinché lo colpisca. Il suo piano per far apparire la morte di Curro come un evento accidentale però avrà conseguenze drammatiche. Non solo il giovane riuscirà a salvarsi, ma nell’agguato resterà gravemente ferito anche Feliciano.

La Promessa, trame dagli spoiler spagnoli: Curro si salva e chiama “padre” Alonso

Curro e Feliciano verranno portati alla villa e saranno Abel e Jana a prendersi cura di loro. Cruz – amareggiata poer aver visto fallire il suo piano – assisterà ai continui miglioramenti del ragazzo che si salverà anche grazie alle trasfusioni di sangue di Jana.

La giovane non avrà dubbi sul fatto di essere compatibile, visto che Curro è suo fratello, e non esiterà a donargli il suo sangue salvandogli la vita in extremis. Quando Curro si risveglierà troverà al suo capezzale Alonso, e si rivolgerà a lui chiamandolo con un filo di voce “Padre mio”.

Spoiler La Promessa, Feliciano muore

Se la trasfusione di sangue servirà a salvare il giovane Curro, niente potrà essere fatto per Feliciano. Il ragazzo morirà infatti tra le braccia di Petra, Cruz si recherà da Pia per rammaricarsi della morte di Feliciano, ignara del fatto che quest’ultimo sia in realtà il figlio di Petra. L’atroce scoperta arriverà quando Petra – con Feliciano tra le braccia – entrerà nella stanza e gli dedicherà le sue ultime parole.

“Il mio bambino non invecchierà mai e continuerà a essere bello“.

Queste parole sveleranno a Cruz la verità e accenderanno un gran senso di colpa per essere stata lei – seppur involontariamente – a causare la morte di Feliciano.

Alonso non sarà disposto a lasciare impunito colui che ha ferito gravemente Curro e ucciso Feliciano, e inizierà a indagare per scoprire la verità. Cruz resterà in silenzio nel timore di essere scoperta, ma – sebbene sia una donna molto furba e priva di scrupoli – non possiamo escludere che per lei arriverà il momento di pagare per tutte le sue malefatte.

Per scoprire qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere La Promessa terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news dell’avvincente soap protagonista del daytime pomeridiano di Canale 5.