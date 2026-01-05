La morte di Jana continuerà a essere al centro delle trame dei prossimi episodi La Promessa, grazie ai sospetti di Curro, che sospetterà che a uccidere la sorella non sia stata Cruz, bensì qualcuno che circola, ancora indisturbato, alla tenuta. Le sue indagini però, finiranno per metterlo in serio pericolo. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Trame spagnole La Promessa: Cruz è davvero innocente?

Nelle puntate già andate in onda su Rete 4 abbiamo visto che il sergente Burdina ha finito per convincersi che sia stata Cruz Ezquerdo a uccidere Jana. L’uomo ha condotto la marchesa dietro le sbarre, e per lui il caso è ormai chiuso. Ma sarà stata davvero lei a compiere questo orribile gesto? La marchesa non ha smesso un solo istante di gridare la sua innocenza, anche se sono stati veramente in pochi a crederle.

Tra questi c’è Curro, il figlio illegittimo di Alonso recentemente retrocesso a valletto dal padre, costretto a prendere questa decisione per salvare il marchesato. D’altronde il ragazzo ha ben viva nella memoria l’immagine della sorella che – ormai in punto di morte – si era ripresa per un attimo e gli aveva fatto capire con uno sguardo che non era stata la suocera a sferrarle il colpo fatale.

Sfruttando il suo nuovo ruolo, Curro inizierà quindi a fare indagini approfondite, pasando a setaccio ogni angolo della tenuta. Il giovane verrà sorpreso da Pia, che gli chiederà spiegazioni. Lui a quel punto condividerà con la donna i suoi sospetti e lei – seppur riluttante – accetterà di aiutarlo.

Curro rischia la vita nelle prossime puntate La Promessa

Se non è stata Cruz a uccidere Jana, il vero colpevole si trova ancora a La Promessa. Questo sarà il pensiero di Curro, che lo spingerà tra l’altro a cercare di allontanare Angela (della quale sarà innamorato) per tenerla al sicuro.

Durante un picnic all’apparenza innocuo, Lorenzo proporrà a Curro una gara a cavallo contro Jacobi, il fidanzato di Martina. Alla merenda sul prato saranno presenti anche la ragazza e Leocadia. La competizione finirà in modo tragico per il fratello di Jana, che cadrà da cavallo.

Subito dopo l’incidente Curro controllerà l’animale e scoprirà che qualcuno avrà manomesso la sella, con il chiaro intento di ucciderlo. Il pericolo scampato non farà altro che alimentare i suoi sospetti.

La decisione choc di Curro nei prossimi episodi La Promessa

A quel punto Curro non avrà più dubbi: non solo l’assassino di Jana è ancora libero, ma ha anche cercato di fermare le sue indagini!

Sempre più determinato a smascherarlo e scoprire la verità, il giovane prenderà una decisione clamorosa: profanare la tomba della sorella.

Ma perché? Il suo sospetto sarà quello che la sorella sia stata avvelenata dopo aver ricevuto lo sparo (dal quale si stava riprendendo). Anche la morte del dottor Gamarra, che all’epoca aveva prestato le sue cure alla giovane, assumerà nella mente di Curro un significato sinistro. Per trovare conferma ai suoi sospetti, il ragazzo vorrà guardare un’ultima volta il corpo della sorella, per verificare se vi siano le macchie tipiche dell’avvelenamento.

Riuscirà a portare a termine il suo progetto, e – soprattutto – questo servirà a confermare i suoi sospetti? Per scoprirlo dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno altre news su questa telenovela che sta conquistando sempre più il pubblico italiano.