Una nuova sconvolgente verità alla luce nelle prossime puntate La Promessa. Il dottor Abel farà una rivelazione sconvolgente sul suo passato e sulla sua vita privata a Manuel e a Jana: cosa nasconderà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Abel parla Jimena

Sarà un momento molto delicato quello che attende il dottor Abel nei prossimi episodi della soap spagnola. Tutto avrà inizio nel momento in cui Jimena de Los Infantes farà ritorno alla tenuta. Alonso e Cruz faranno in modo che la nuora possa passare del tempo insieme al marito, ma la notizia non piacerà affatto a Manuel.

Il ritorno di Jimena sconvolgerà anche Abel, costretto a fare i conti con la sua coscienza per averla aiutata a inscenare una finta gravidanza e l’aborto di fronte a tutti. Il senso di malessere spingerà il medico a chiedere alla giovane donna di rivelare la verità al marito Manuel e a tutta la famiglia. Lei però chiederà al medico un po’ di tempo, per fare in modo che i Lujan possano riacquistare fiducia in lei.

La Promessa, spoiler spagnoli: Abel confessa a Manuel e Jana un segreto

Mentre Jimena si prenderà del tempo prima di confessare di aver inscenato una falsa gravidanza e un aborto, Abel dovrà fare i conti con la sua coscienza. Non sarà solo il pensiero della sua complicità con la giovane donna a sconvolgerlo: il dottor Bueno avrà un segreto ancora più oscuro e riguarderà il suo passato e la sua famiglia.

Manuel e Jana avranno già avuto modo di scoprire che il medico nasconderà qualcosa, tanto che il marchesino inizierà a indagare sul presunto incidente in una fabbrica a Cordoba, che – secondo quanto asserirà Abel – avrà provocato numerosi feriti e lo avrà costretto ad allontanarsi dalla tenuta per recarsi là. Sarà lo stesso Bueno a svelare la sua bugia, confessando che la sua assenza sarà stata legata a un altro motivo.

In realtà Abel si sarà recato dalla moglie Laura, da tempo ricoverata in ospedale con una malattia polmonare. Jana e Manuel scopriranno così che Abel è sposato, e che il motivo che lo avrà portato ad accettare l’incarico a La Promessa sarà stato esclusivamente quello di reperire i soldi per poter curare la moglie.

Trame future La Promessa: Abel confessa il suo amore per Jana

Se in un primo momento a spingere il dottor Abel ad accettare il lavoro alla tenuta sarà stata l’esigenza di reperire denaro per le cure della moglie Laura, in un secondo momento Buone sembrerà aver dimenticato i motivi che lo avranno portato fin lì.

Abel racconterà di essersi trovato a vivere in una specie di bolla alla tenuta, che lo avrà portato a dimenticarsi i suoi doveri di marito e innamorarsi di Jana.

Situazione delicata per Abel nei prossimi episodi La Promessa

Sconvolti da quanto appena scoperto, Manuel e Jana analizzeranno i fatti e decideranno di dare al medico un’altra chance. Tuttavia la fiducia appena riconquistata potrebbe essere messa di nuovo a dura prova nel momento esatto in cui Jimena deciderà di rivelare la sua “sceneggiata” portata avanti proprio con la complicità di Abel.

Curiosi di sapere qualcosa in più su questa storyline che promette di tenerci con il fiato sospeso? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.