Tensione alle stelle nelle prossime puntate La Promessa. Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli al centro dei riflettori troveremo Maria Ferndandez, che si troverà ad affrontare situazioni piuttosto spiacevoli. La domestica verrà infatti accusata da Lorenzo e Cruz del furto di un orologio, e allontanata dalla tenuta.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Cruz e Lorenzo accusano Maria di furto

Il periodo nero di Maria Fernandez sembra essere destinato a durare ancora a lungo. La domestica – dopo essere stata rapita da Valentin e segregata in una grotta – si troverà ad affrontare un’accusa di furto. La giovane donna – che sta iniziando a riprendersi dalla brutta esperienza dalla quale sarà uscita indenne grazie a Jana – dovrà presto affrontare una nuova tempesta.

Ad accusarla di furto saranno Cruz e Lorenzo De La Mata, che cercheranno così un pretesto per licenziarla e allontanarla dalla tenuta. La marchesa e il cognato considereranno la cameriera irrispettosa nei loro confronti, e per questo uniranno le loro forze e metteranno in atto un piano un modo per potersi sbarazzare di lei.

Sarà proprio il padrino di Curro ad accusarla di avergli rubato l’orologio, e dare così a Cruz un motivo valido per licenziarla.

La servitù schierata con Maria nelle prossime puntate La Promessa

Lo staff de La Promessa non riuscirà a credere che la domestica possa aver commesso il furto del quale sarà accusata. In molti punteranno il dito contro Vera, che darà da pensare con il suo atteggiamento così simile a chi nasconde uno scheletro nell’armadio.

Tuttavia nessuno riuscirà a evitare che Maria venga licenziata. Jana a questo punto non potrà fare altro che schierarsi dalla parte dell’amica, e dicendosi sicura che l’orologio di Lorenzo verrà presto ritrovato, la spingerà a rimanere alla tenuta per tornare in servizio non appena la questione sarà risolta.

Non è da escludere però che Cruz possa avere qualche altra “arma” a suo favore per allontanare la domestica dalla tenuta. La marchesa avrà già dimostrato infatti la sua indole cattiva contro Catalina e contro Curro, e siamo certi che – se messa alle strette – non esiterebbe a trovare un modo per sbarazzarsi di Maria.