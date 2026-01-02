La prima settimana del 2026 promette grandi colpi di scena ai fans della telenovela spagnola La Promessa. Al centro dei riflettori troveremo Manuel, duro e scontroso con tutti (perfino con Curro). Il marchesino è sopraffatto dal dolore per la perdita di Jana. Scopriamo insieme le trame settimanali dal 3 al 9 gennaio.

Anticipazioni La Promessa al 9 gennaio: Manuel e Maria sopraffatti dal dolore

A La Promessa la situazione non è certo migliore: Manuel è devastato dal dolore dopo la morte di Jana, e Alonso cerca di convincerlo a non partire per l’Italia. Poco dopo Catalina sprona il marchesino a partecipare con Martina alla riunione che si terrà con i mezzadri, pensando che questo sia un modo per aiutarlo a distrarsi. L’incontro si rivela però un fallimento.

Anche Maria fa fatica a superare il dolore per la perdita dell’amica, e finisce per essere sempre più distratta anche sul lavoro. Petra la riprende più volte, finché la giovane sviene improvvisamente. Assistita da Vera e Teresa, la giovane si riprende a fatica.

Simona da a Petra la colpa del malore di Maria, ma Teresa a sorpresa prende le difese della governante.

Poco dopo Manuel si mostra particolarmente duro e scontroso anche con Curro, che aveva cercato qualche parola per confortarlo.

La Promessa, spoiler settimanali: la confessione di Antonio a Candela

Candela raggiunge Antonio al rifugio, e scopre che il ragazzo ha perso proprio tutto: casa, famiglia e lavoro. Antonio appare disperato, ma non vuole che Simona venga a sapere qual è la sua situazione. Davanti a padre Samuel i due fingono di non conoscersi.

Poco dopo Candela si confida con Lope, e gli racconta di aver incontrato il figlio di Simona al rifugio.

La Promessa, cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Alonso chiede ad Angela di convincere Leocadia a trattenersi ancora un po’ alla tenuta. La presenza della donna però, finisce per infastidire molto Petra, soprattutto quando Leocadia convoca Lope nel suo ufficio, e discute con lui il menù. Avrà deciso di trattenersi ancora un po’ a La Promessa? Sembra di no, visto che poco dopo chiede a Pia di preparare i suoi bagagli: lei e la figlia sono pronte a partire.

Romulo nel frattempo trova una nuova sistemazione per Curro: il ragazzo dormirà con padre Samuel. Per il fratello di Jana arrivano anche nuove mansioni. Ricardo gli comunica infatti che oltre ai compiti da lacchè, sarà anche il valletto personale del capitano.

Ricardo torna a ribadire al figlio che tra lui e l’ex moglie Ana è tutto finito, ma Santos non gli crede. D’altronde la stessa Ana rassicura il figlio, promettendogli che presto torneranno a essere una famiglia.