Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 29 marzo al 4 aprile? Al centro dei riflettori troveremo Adriano, che si presenterà alla festa di bentornato di Manuel con Catalina e verrà messo in imbarazzo da Cruz. Poco dopo la marchesa sarà costretta a tornare sui suoi passi e dovrà chiedere scusa a Catalina per il suo comportamento.

Anticipazioni settimanali La Promessa: Cruz beffeggia Adriano

Catalina si presenta a palazzo per prendere parte alla cena di bentornato di Manuel, accompagnata da Adriano. Quest’ultimo appare visibilmente a disagio in un ambiente così raffinato. Cruz – anziché cercare di metterlo a suo agio – coglie l’occasione per metterlo ancor più in imbarazzo, rimarcando il fatto che l’abito che indossa apparteneva a Pelayo.

Lope, Simona e Candela intanto, decidono di riprendere l’attività di produzione e vendita delle marmellate che un tempo svolgevano con Catalina, per raccogliere i fondi necessari per aiutare Virtudes a riprendersi suo figlio.

La figlia di Simone però non tarda ad accorgersi che questa iniziativa potrebbe creare ulteriori conflitti con Lorenzo e prega i suoi amici di abbandonare il progetto.

La Promessa, spoiler al 4 aprile

Jana e María continuano a prendersi cura di Pía. Le due donne sono molto preoccupate per la salute dell’amica. Pía – dal canto suo – è terrorizzata all’idea di dover rimanere nuovamente sola nella grotta, luogo che evidentemente le suscita forti timori.

Nel frattempo Manuel chiede a Salvador di sostituire Curro, senza però fornirgli alcuna spiegazione riguardo all’assenza del ragazzo. Poco dopo alla tenuta arriva la notizia della fuga di Martina dal sanatorio, e tutti si chiedono dove possa essersi rifugiata la ragazza.

La spiegazione di Salvador nelle prossime puntate La Promessa

Margarita vuol vederci chiaro nella questione degli inviti alla merenda, e incarica Rómulo di indagare sui motivi che hanno portato alla tenuta la duchessa de Carril.

Quando l’uomo interroga Santos – che si era occupato degli inviti quest’ultimo sostiene che nella lista di Margarita vi erano cinque nominativi e non quattro.

Petra dice a Vera che è stato Santos a occuparsi degli inviti della merenda, e la ragazza capisce così che c’è lui dietro la convocazione di sua madre. La donna si ripresenta poco dopo alla tenuta e cerca di convincere la figlia a tornare a casa, ma Vera per tutta risposta le chiede di dimenticarsi di lei.

Cos’altro accadrà nella telenovela di Rete 4?

Cruz comunica che – per celebrare il ritorno di Manuel e salutare degnamente María Antonia, che sta per lasciare La Promessa – ci sarà un concerto.

Intanto il progetto delle marmellate prosegue, e ottiene anche il supporto di Rómulo, che si schiera con la servitù contro Ricardo.

Catalina e Adriano sembrano aver ormai superato il disagio della cena di bentornato. La ragazza chiede a Simona di prepararle una cena speciale, che entrambi gusteranno nell’hangar. Intanto Manuel affronta sua madre e le dice che – se lei si rifiuterà di chiedere scusa a Catalina – anche il loro rapporto sarà compromesso per sempre. La marchesa a quel punto è costretta a fare buon viso a cattivo gioco. Cruz si reca nell’hangar e chiede scusa a Catalina, per poi pregarla di tornare a La Promessa.

Curro si rifiuta di rivelare dov’è nascosta Martina fino a quando il conte de Ayala non gli assicurerà che non la denuncerà e non la costringerà a tornare nell’ospedale psichiatrico.