Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 28 giugno al 4 luglio? Al centro dei riflettori troveremo Manuel, sempre più determinato a sposare Jana. La giovane cameriera però non gradirà molto il fatto che il marchesino abbia preso decisioni importanti su di loro senza prima consultarla. Nel frattempo alla tenuta tutti si chiederanno dove sia finita Margarita.

Anticipazioni La Promessa: la discussione tra Jana e Manuel

Dopo aver parlato con Cruz, Jana affronta Manuel e gli rimprovera di non averla resa partecipe delle decisioni che riguardano entrambi. Exposito è arrabbiata dal comportamento del compagno, che ha deciso di rinunciare al titolo e alla casa senza prenderla minimamente in considerazione.

Jana gli fa capire che non è disposta a lasciare la proprietà, e allontanarsi da suo fratello Curro. La discussione con la giovane fa riflettere Manuel, che decide di tornare sui suoi passi. Poco dopo Cruz la ringrazia per aver fatto cambiare idea al figlio e le promette il suo appoggio. Il cambiamento della marchesa però non convince affatto Maria, che mette in guardia l’amica.

Spoiler La Promessa: Margarita lascia di nascosto la tenuta

La fuga di Margarita preoccupa molto sia Martina che Ayala. La sua fuga sembra trovare una spiegazione nel biglietto che la donna ha lasciato a Cruz. La marchesa lo legge e scopre che la cognata si è allontanata di nascosto per non sposare il conte e per impedire a quest’ultimo di continuare a manipolarla.

Nella stessa lettera Margarita prega Cruz di prendersi cura di Martina, e si dice certa che la nipote sia in buone mani. Mentre Ayala interroga Lorenzo – che a quanto pare è stato l’ultimo ad aver visto Margarita – Martina chiede a sua zia se abbia notizie della madre e lei le rivela la presenza della lettera.

La Promessa, trame al 4 luglio

Le condizioni di salute di Don Romulo peggiorano: la lunga prigionia comincia ad avere gravi ripercussioni sulla sua salute. Quando Pia va a trovarlo in carcere, l’uomo le confessa di avere davvero ucciso lui Gregorio. Poco dopo l’uomo decide di fare testamento e di lasciare tutti i suoi averi proprio a Pia. Mentre la Alves chiede ad Alonso di fare qualcosa per il detenuto, Manuel parla con il sergente Burdina e scopre che quest’ultimo è pronto a consegnare al giudice tutte le prove che ha trovato.

Catalina si scusa con Pelayo per non essere stata molto presente ultimamente e per essersi persino addormentata. Per farsi perdonare gli dice di voler fissare la data delle nozze e di volerlo sposare prima possibile. Poco dopo però, mentre parla con Don Alonso, la giovane si sente male e cade a terra. Il medico, dopo averla visitata, le consiglia un periodo di riposo.

Cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

La duchessa De Carril torna alla tenuta e stavolta la sua visita incuriosisce Lorenzo. L’uomo la vede girovagare in cucina e diventa molto sospettoso: non crede che quelle visite, sempre più frequenti, della donna scaturiscano dalla sua passione culinaria, ma che stia cercando qualcos’altro. Le domande insistenti di Lorenzo spaventano Vera, che inizia a temere che il capitano De La Mata possa arrivare a scoprire la verità.

Manuel ribadisce con i genitori la sua intenzione di sposare Jana, e comunica loro di voler organizzare una festa di fidanzamento, durante la quale ufficializzerà il loro rapporto. Cruz ed Alonso tentano ancora una volta di far cambiare idea al figlio, ma lui è irremovibile. Subito dopo parla con Jana del party, ma lei frena il suo entusiasmo dicendogli che non vuole essere trattata come una nobile.