Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 26 luglio al 1° agosto? Al centro dei riflettori troveremo Jana, che non si sentirà a suo agio nel suo nuovo status sociale. La ragazza “diserterà” il primo pranzo ufficiale con i nobili e – quando finalmente troverà il coraggio di sedersi alla loro tavola – non riuscirà a trattenere l’ansia e fuggirà via.

Anticipazioni La Promessa: Jana a disagio tra i nobili

Jana si stabilisce ai piani nobili, accolta con calore dalla famiglia De Lujan. Tuttavia, la ragazza fatica ad adattarsi al suo nuovo status sociale, e passa la maggior parte del tempo chiusa in camera senza presentarsi neppure al primo pranzo ufficiale con la famiglia di Manuel.

Quando il marchesino le chiede i motivi dell’assenza, lei ammette di avere avuto difficoltà a scegliere l’abito che avrebbe dovuto indossare. Lui le propone di indossare gli abiti appartenuti a Leonor, ma questa sua proposta scatena l’ira di Cruz. La dark lady afferma che si occuperà personalmente del guardaroba di Jana. Sembra che la marchesa sia pronta a mantenere la parola data, visto che incarica Teresa di prenderle le misure per i nuovi abiti che intende farle confezionare.

Spoiler La Promessa: Samuel confessa di aver rubato il crocifisso

La servitù è scossa dal furto del crocifisso, e tutti si mobilitano per recuperare l’oggetto sacro sottratto. Solo Maria Fernandez conosce la verità, ma per il momento preferisce tacere.

Poco dopo è lo stesso Samuel a confessarsi autore del furto. Il sacerdote restituisce poi il crocifisso a Don Ricardo, ma Maria lo accusa pubblicamente di essere il ladro.

Pelayo chiede a Catalina di sposarlo nelle prossime puntate La Promessa

Una discussione accesa tra Pelayo e Catalina avrà dei risvolti imprevedibili, nei prossimi episodi La Promessa. Il ragazzo – di fronte alle proteste di lei che gli rinfaccia di non riuscire a prendere una posizione definita – finisce per dichiararle il suo amor. Pelayo si dichiara pronto a crescere il bambino che lei porta in grembo come se fosse suo figlio, e le chiede di diventare sua moglie.

Catalina e Pelayo decidono di sposarsi nella cappella della tenuta. A celebrare il matrimonio sarà Padre Samuel.

La Promessa, trame al 1° agosto

Mentre Petra e Martina si alleano, unite da un obiettivo comune che è quello di vendicarsi del conte de Ayala che ha cercato di rovinarle, Curro si trova in una posizione difficile. Il giovane non se la sente di sposare una donna che non ama, e Martina lo invita a riflettere seriamente prima di giungere all’altare con Julia.

Al tempo stesso Lorenzo fa forti pressioni sul ragazzo, per spingerlo ad accettare la proposta di José Juan di sposare Julia. Per convincerlo il capitano arriva anche a ricattarlo emotivamente.

Cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

La tensione tra i Marchesi e i Duchi de Los Infantes si fa sempre più alta, e Cruz intende partecipare a un evento organizzato dai duchi de Urbizu, accompagnata da Alonso per porre fine alle dicerie su una presunta relazione tra il marchese e Maria Antonia.

L’atmosfera non è distesa neppure tra Petra e Marcelo: quando la governante lo minaccia facendo leva sul fatto che lo ha visto tradire Teresa (che lei pensa essere sua moglie) l’uomo esasperato esprime il desiderio di trasferirsi in Portogallo.

La cena ufficiale per la presentazione di Jana nell’alta società viene più volte rimandata, perché la giovane si rifiuta di sedersi a tavola con i nobili. Alla fine Cruz la costringe a partecipare, ma lei – sopraffatta dall’ansia – si alza improvvisamente e lascia la sala.