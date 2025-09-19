Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda su Rete 4 nella settimana dal 20 al 26 settembre? Al centro dei riflettori troveremo Catalina, che prima avrà un’emorragia e subito dopo scoprirà di aspettare due gemelli. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni La Promessa: notizie confortanti per Padre Samuel

Una telefonata di Jana dall’ospedale fa tirare un sospiro di sollievo a Maria Fernandez e a tutta la servitù. La giovane comunica infatti che padre Samuel non sarà in pericolo di vita. Il parroco se l’è cavata con una frattura alla gamba, e presto potrà tornare in piena forma.

La notizia porta felicità in tutti, e la servitù decide di riunirsi per brindare allo scampato pericolo del parroco. Jana e Manuel si uniscono ai festeggiamenti.

Spoiler La Promessa: Catalina ha un malore

Se da un lato cala la tensione per padre Samuel, dall’altro assistiamo a una preoccupazione crescente per Catalina.

Quando la ragazza afferma di essere intenzionata a lasciare La Promessa, Manuel chiede al Cruz di parlare con lei e convincerla a non partire. La marchesa però appare irremovibile nella sua decisione. Sarà però un altro evento a scombussolare i piani di Catalina.

La donna ha un’emorragia e viene visitata dal medico, che le prescrive riposo assoluto. Le novità però non finiscono qui, visto che subito dopo il dottore informa Alonso che Catalina aspetta due gemelli.

La Promessa, trame al 26 settembre

Petra finisce per rivelare a Santos la verità su sua madre: la governante gli confida che la donna è ancora viva.

Il ragazzo, sconvolto, decide di affrontare il padre a quattr’occhi, e nel corso del loro confronto Ricardo tenta di giustificarsi affermando di avere agito solo per proteggerlo. Sarà davvero così? Le parole di donna Pia, poco dopo, sembrano cancellare questa versione. Lei racconta infatti a Santos un’altra verità, secondo la quale sarebbe stata sua madre Ana (e non suo padre) ad abbandonare la famiglia.

Quale sarà la verità? Petra incoraggia il giovane a indagare ancora sulla madre.

Cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

L’arrivo di Leocadia costringe Romulo a una confessione: l’uomo si vede costretto a rivelare a Cruz perché, anni prima, non ha portato a termine il compito che la marchesa gli aveva assegnato, ovvero uccidere l’ex amica della marchesa.

Intanto Marcelo e Lope riescono ad accedere nella stanza segreta, e in un luogo privo di finestre e che mostra evidenti segni dell’abbandono scoprono qualcosa di sconcertante. Cosa nasconderà quella piccola stanza, nella quale sembra che nessuno sia più entrato da molti anni? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno ulteriori news La Promessa.