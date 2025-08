Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 2 all’8 agosto? Al centro dei riflettori troveremo Jana, che continuerà a sentirsi inadeguata e a disertare le cene di famiglia. Cruz intanto cercherà di ostacolare il fidanzamento tra la ragazza e il figlio.

Anticipazioni La Promessa: Jana si sente inadeguata

Jana parla con Maria, e le confida i motivi che l’hanno spinta a lasciare la tavola nel bel mezzo della cena di famiglia. La giovane non riusciva a sopportare lo sguardo giudicante di Lorenzo e del conte di Ayala. L’amica fa di tutto per spronarla a non arrendersi.

Poco dopo Jana confida anche a Manuel il suo disagio, e lo prega di convincere i genitori a non metterla ancora sotto pressione. Lui le promette che parlerà con Cruz e Alonso.

La marchesa però, non rinuncia facilmente all’idea di dividere i due innamorati, e assume la signora Ros come istitutrice di etichetta della giovane. In realtà vuole solo portare Jana all’esasperazione, e costringerla a rinunciare alla sua storia d’amore con Manuel. La prima lezione con la signora Ros è un disastro, e subito dopo Jana chiede a Maria di trattenersi con lei per la notte.

Spoiler La Promessa: Ignacio minacciato

Nel frattempo Petra e Martina ritengono di avere abbastanza prove su ciò che ha fatto, e minacciano il conte di rendere pubblico tutto quello che hanno scoperto se lui non abbandonerà volontariamente la tenuta.

La minaccia di diffondere la notizia che il conte di Ayala ha ingerito da solo la cicuta per poi fare incolpare Martina però, non ha alcun effetto: lui ribadisce che intende rimanere e sposare Margarita.

Avrà fatto davvero bene a ignorare la minaccia? Sicuramente no, visto che Petra e Martina si rivolgono ad Alonso, che convoca il conte per metterlo davanti alle prove schiaccianti delle due e poi lo invita ad andarsene.

Josè Juan fa una proposta a Lorenzo nelle prossime puntate La Promessa Il capitano De La Mata cerca da tempo un modo per potersi liberare di Curro, e la proposta di Josè Juan arriva a proposito. Il ragazzo gli propone di costringere Curro a sposare Julia. L’idea piace a Lorenzo, ma Martina ascolta di nascosto la loro conversazione e corre a mettere in guardia il giovane. Gli riferisce che il capitano e il fratello di Julia hanno pensato di far sposare i due per ottenere denaro, ma lui stenta a crederle.

La Promessa, trame all’8 agosto

Pelayo e Catalina parlano del loro futuro, ma mentre lui intende lasciare La Promessa subito dopo le nozze, lei preferirebbe rimanere fino alla nascita del bambino. Poco dopo però la stessa Catalina, parlando con Simona e Candela, rivela di avere intenzione di lasciare la tenuta subito dopo la cerimonia.

Cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Cruz fa ritorno alla tenuta, dopo essere stata alla festa dei conti de Urbizu con Alonso. Qui ha scoperto che Romulo e Pia lavorano al servizio dei duchi de Los Infantes, e pretende che il marito li convinca a tornare a La Promessa. Lui però le risponde che dovrà pensarci lei stessa.