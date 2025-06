Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 14 al 20 giugno? Al centro dei riflettori troveremo Romulo, che in carcere riceverà prima la visita di Manuel poi quella di Jana. Tutti saranno preoccupati dalle sue condizioni.

Anticipazioni La Promessa: Burdina formalizza la denuncia contro Romulo

Il sergente Burdina sembra non avere alcun dubbio, ed è ormai certo che le prove raccolte contro Don Romulo siano più che sufficienti per incriminarlo dell’omicidio di Gregorio. La situazione per il maggiordomo si fa sempre più critica, anche perché in carcere l’uomo viene trattato con molta severità.

Ad accorgersi per primo delle condizioni critiche di Romulo è Manuel, che va a trovarlo in cella. In seguito il marchesino ne parla con Jana. Sempre più determinato a liberare il maggiordomo, Manuel pensa a un piano per riuscire a scagionarlo.

Poco dopo anche Alonso si mostra preoccupato per Romulo e ne parla con la moglie, ma Cruz è troppo presa a escogitare un piano per impedire il reintegro di Pia nel suo ruolo.

Spoiler La Promessa: una foto compromettente di Marcelo

La prima a notare una foto di Marcelo sul giornale è Teresa, che corre a informare il diretto interessato. Entrambi preoccupati per le conseguenze che quello scatto potrebbe avere per l’uomo, decidono di comune accordo di far sparire quella pagina dalle copie del giornale presenti a palazzo.

Alla fine i due riescono a impossessarsi del giornale con la foto incriminata, ma il loro piano rischia di ritorcersi contro di loro quando sono sul punto di essere scoperti.

La Promessa, trame al 20 giugno

Manuel dice a Jana che intende recarsi insieme a lei a una merenda tra amici, e davanti alla reazione della ragazza (che appare perplessa) sceglie per lei alcuni abiti appartenuti a Leonor, da indossare per l’incontro.

La decisione di Manuel finisce per scatenare l’ira di Cruz, che non intende approvare una relazione tra il figlio e una ragazza di umili origini. I piani di Cruz sembrano avere un alleato, quando giunge la notizia che la merenda organizzata da Jacobo è stata annullata, ma si tratta solo di una tregua di breve durata.

Il marchesino infatti sorprende la madre dichiarando che intende sposare Jana e la sua intenzione di farla trasferire nei quartieri nobili della casa. Manuel prosegue dicendo ai genitori che non è più disposto a rinunciare alla sua felicità dopo le traumatiche vicende legate al matrimonio con Jimena. La reazione di Cruz e Alonso è furiosa.

Cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Simona insiste con Vera spingendola a confessare la verità.

Il conte de Ayala nel frattempo comunica a Margarita la data del loro matrimonio, ma la donna non è più tanto sicura di voler giungere con lui all’altare.

Julia rivela a Martina che Jana è la sorella di Curro, e la ragazza fa fatica a credere che i due siano legati da un legame di sangue.

Le cuoche promettono a Vera di mantenere segreta la verità, ma la ragazza continua a mostrare grande risentimento nei confronti di Lope. Nonostante lui cerchi di riconciliarsi, Vera non riesce a perdonarlo e comunica la sua decisione di lasciare La Promessa. La ragazza intende andarsene non appena Petra avrà trovato una sostituta.

Catalina caccia Pelayo dalla Promessa per motivi sconosciuti, ma lui prima di andarsene sorprende tutti con una clamorosa rivelazione: dice alla famiglia che Catalina aspetta un figlio. Lo stupore di tutti è evidente, e la giovane è costretta ad ammettere il suo stato. Subito dopo Pelayo – per proteggerla da ulteriori imbarazzi – dichiara di essere il padre del nascituro.

Santos torna a La Promessa dopo un viaggio al suo paese d’origine. La trasferta avrebbe dovuto svelargli qualche dettaglio in più sul suo passato, ma purtroppo per lui si è rivelata infruttuosa. Non ha trovato nessuno che avesse conosciuto i suoi genitori, e nel cimitero del paese non c’è nessuna tomba che riporti il nome di sua madre. San tos parla con Petra e nella sua mente si fa strada un altro dubbio: davvero Ricardo lo ha manipolato per tutto questo tempo, solo per nascondere la verità?

Jana va a trovare don Romulo in prigione e rimane sconvolta nel constatare le precarie condizioni fisiche e mentali del maggiordono.