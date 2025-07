Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 12 al 18 luglio? Al centro dei riflettori troveremo una new entry. José Juan, il fratello di Paco si presenterà alla tenuta e pretenderà che Curro sposi Julia per “riparare” alla morte del ragazzo. Nel frattempo il sergente Burdina archivia il caso e Rómulo viene scarcerato.

Anticipazioni La Promessa: l’arrivo di José Juan

Una new entry porta un bel po’ di scompiglio a La Promessa. José Juan giunge alla tenuta, e rivela di essere il fratello di Paco. Il ragazzo è giunto fin lì con un compito ben preciso: fare in modo che Curro – da lui ritenuto responsabile della morte di Paco al fronte – sposi Julia.

I progetti del giovane sconvolgono sia Curro che Martina, che vedono così naufragare il loro sogno di una vita insieme. Al giovane non rimane che parlare con la fidanzata e rivelarle la verità, prima di mettere fine alla loro storia.

Spoiler La Promessa: Rómulo è di nuovo libero

Le tensioni a La Promessa causate dall’arrivo di José Juan rischiano di rovinare un’atmosfera che si stava facendo a poco a poco più serena. Dopo che il sergente Burdina ha liberato Rómulo, lui torna alla tenuta e viene accolto calorosamente da tutti.

La scarcerazione dell’uomo è stata resa possibile dall’intervento di Manuel, che confida a Jana di non aver esitato a dare fondo a tutti i suoi risparmi per corrompere il sergente e fare in modo che il caso fosse archiviato. La sua azione lo ha portato però a rimanere senza denaro, e quindi in svantaggio rispetto ai genitori, proprio ora che Cruz e Alonso hanno già preso una decisione sulla coppia. I marchesi sembrano essere disposti ad ascoltare il figlio, e propongono un incontro a quattro. Manuel accetta, ignaro del fatto che Jana non sarà affatto lieta di quella notizia.

Nel frattempo Rómulo insiste con Alonso, affinché quest’ultimo acconsenta a riassumere Pia, e davanti al suo rifiuto è costretto a prendere una decisione clamorosa: il maggiordomo comunica di voler lasciare La Promessa.

Ayala ricatta Lorenzo nelle prossime puntate La Promessa

Il conte cerca di allearsi con Lorenzo, e non esita a ricattarlo per ottenere ciò che vuole. Nel frattempo, Cruz incarica il capitano De La Mata di indagare per scoprire chi stia diffondendo a palazzo voci sull’infedeltà di Alonso.

Ben presto scopriremo che a diffonderle è stata la duchessa de Carril, che ha agito sotto ordine di Lorenzo.

Il marchese accetta che Ayala rimanga a La Promessa, ma non può fare a meno di fargli notare che non è più ben visto da nessuno.

La Promessa, trame al 18 luglio

Pelayo ha una confessione tremenda da fare a Ricardo. L’uomo gli rivela di aver condotto Catalina a far visita a Romulo in cella con la sola speranza che lo choc potesse farle perdere il bambino.

Pelayo non riesce ad amare quel figlio non suo, e si confida anche con Catalina. Lei poco dopo nega a Martina quello che la giovane ha sentito sulla paternità del nascituro.

Cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Maria Fernandez è tormentata dai dubbi sul possibile tradimento di Salvador, e decide di chiedere consiglio al prete. Intanto Candela si reca di nascosto a Lujan, per cercare di scoprire cosa sia davvero accaduto durante la festa a Vinegro.

Santos decide di seguire il consiglio di Petra e cambiare atteggiamento nei confronti del padre. Ben presto però si rende conto che non è affatto facile mantenere un aspetto di facciata.

Davanti alla proposta dei marchesi, Jana chiede un po’ di tempo per riflettere. La sua richiesta non solo scatena l’indignazione dei Marchesi, ma finisce per creare tensioni anche con Manuel, che fa fatica a comprendere la sua esitazione. Cruz osserva la coppia e fa notare ad Alonso che le continue tensioni potrebbero portare il figlio ad allontanarsi dalla domestica.

La duchessa De Carril fa un’altra volta ritorno a La Promessa per intimare al capitano di stare lontano da sua figlia e mettere in guardia Vera sul pericolo rappresentato dall’uomo. La complicità tra Ayala e Lorenzo intanto inizia a turbare Martina, che decide di affrontare il capitano per riuscire a scoprire cosa sappia veramente sul suo futuro patrigno.