Colpo di scena nei prossimi episodi de La Promessa: Catalina, dopo un parto travagliato, da alla luce due gemelli, e si scopre che il padre è Adriano. Ma cosa succederà? Scopriamolo insieme.

Catalina chiude la relazione con Pelajo e si allontana da La Promessa

La storyline prende il via nel momento in cui Catalina decide di chiudere la sua relazione con Pelajo. La fine della sua storia restituisce qualche speranza ad Adriano, e il mezzadro torna a farsi avanti con lei dicendole che – proprio come aveva giurato – non l’ha dimenticata.

Il suo amore è talmente forte da spingerlo a rassicurare Catalina dicendole che è disposto a prendersi cura dei suoi figli, pur sapendo che il padre è Pelajo. Ma le cose stanno davvero così? Le parole di Ariano lasciano Catalina confusa, e la donna sente il bisogno di riflettere. Decide così di recarsi in aperta campagna per poter pensare in silenzio, ma proprio mentre si trova là accade qualcosa di inaspettato.

La Promessa, trame spagnole: problemi durante il parto di Catalina

La donna viene assalita dalle contrazioni mentre è da sola in aperta campagna. Per fortuna Angela e Curro sono nei paraggi e corrono a soccorrerla. Catalina è in travaglio e soffre molto, ma alla fine riesce a dare alla luce una bambina.

La gioia del momento viene però spazzata via da un evento inatteso: Catalina perde i sensi!

Angela corre a La Promessa con la neonata in braccio, mentre Curro rimane ad assistere la giovane. Quando rinviene si rende però conto che le contrazioni sono cessate. A quel punto sopraggiunge Adriano, che pla prende in braccio e la porta alla tenuta per farla visitare da un medico.

Anticipazioni spagnole La Promessa: il medico interviene e salva il secondo figlio

Il dottore ritiene che solo un taglio cesareo immediato può salvare il bambino, e dopo aver fatto uscire tutti dalla stanza esegue l’intervento. Tutti sono in ansia perché il cesareo si prolunga molto, ma alla fine il medico esce e comunica che è andato tutto bene.

Catalina è la madre di due bellissimi gemelli, ma chi è il padre?

Adriano riceve una notizia choc nelle prossime puntate La Promessa

Adriano non riesce a reggere la tensione fuori dalla stanza e si rifugia nell’hangar. Qui viene raggiunto da Manuel che ha per lui una notizia clamorosa: è Adriano il padre dei gemelli!

Il mezzadro non riesce a credere alle parole del marchesino, ma poi capisce come sono andate le cose. Nel momento in cui Catalina era tornata alla tenuta determinata a sposare Pelajo, portava già in grembo i suoi figli. Adriano realizza così che quei figli che credeva del conte sono in realtà suoi e al settimo cielo si dichiara pronto a prendersi tutte le sue responsabilità. Il suo amore per Catalina non ha mai subito cedimenti, e la notizia della paternità non può che renderlo felicissimo.