Sarà una settimana davvero ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dall’11 al 17 aprile, assisteremo a una conversazione tra Maria e Samuel, nel corso della quale emergeranno tutte le preoccupazioni della donna. Ci sarà spazio anche per alcuni fatti che dimostreranno che Manuel avrà avuto ragione a non fidarsi completamente di Toño. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa, puntate italiane dall’11 al 17 aprile

Curro si rivolge a Manuel per chiarire il legame tra Jacobo ed Esteban De Monteclaro, ma ciò che emerge è molto diverso da quanto immaginava. Insieme a Lope, continua quindi a interrogarsi sul motivo per cui Jacobo avrebbe tentato di ucciderlo.

Il fratello di Jana non è il solo a essere preoccupato nelle prossime puntate La Promessa. Anche Maria appare molto tesa per la lettera di ammonizione della curia ricevuta da Padre Samuel. Anche se il parroco cerca di rassicurarla – affermando che si tratta di un semplice richiamo dovuto, con molta probabilità, alle nozze celebrate fuori da un luogo consacrato – la donna non si sente affatto tranquilla. Maria sospetta che dietro quanto sta accadendo vi sia lo zampino di Petra. La governante intanto si sfoga con il sacerdote, affermando che il cambio nel suo comportamento non basta a farla reintegrare tra la servitù. Lui le suggerisce di parlare con Maria. Quando Petra parla con Maria – e le chiede di darle una possibilità per poter dimostrare che è davvero cambiata – lei accetta.

Trame settimanali della telenovela spagnola La Promessa

Leocadia cerca di stringere un’alleanza tra i De Luján e il duca De Carvajal y Cifuentes, proponendo che sia lui il padrino dei figli di Catalina. Nonostante la scarsa simpatia generale nei confronti del duca — condivisa soprattutto da Martina — Catalina e Adriano finiscono per accettare per convenienza.

Simona prova a riavvicinarsi al figlio Toño e lui – incoraggiato anche da Manuel – decide di mettere da parte i vecchi rancori e dare alla madre un’altra possibilità. Nonostante il fatto che lo abbia incoraggiato a riappacificarsi con Simona però, il marchesino non può smettere di nutrire forti sospetti sul ragazzo. Le sue sensazioni vengono confermate anche dal sergente Burdina, che propone di arrestarlo.

La Promessa spoiler settimanali

Teresa riferisce a Petra e Romulo di aver visto Eugenia e di averla trovata in uno stato alterato. Racconta loro di come la donna abbia tentato di colpire il capitano con un tagliacarte. I sospetti sulla sua stabilità mentale aumentano, quando nella sua camera viene ritrovato un sonaglio appartenente ad Andreas.

Eugenia mostra segnali sempre più allarmanti, arrivando a dimenticare alcuni gesti recenti, come un regalo fatto a Curro, e a nascondere cibo e oggetti. E mentre tutti iniziano a temere che la sua condizione psichica stia peggiorando rapidamente, Leocadia e Lorenzo tramano per farla impazzire davvero.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4?

Tra Romulo ed Emilia cresce l’intesa. I due finiscono per scambiarsi un bacio, che però lascia esterrefatta la donna. Poco dopo Emilia comunica a tutti la sua intenzione di lasciare La Promessa, e Romulo teme che sia per quanto accaduto tra loro.

Vera confida a Pia e a Teresa i suoi dubbi sul regalo che ha ricevuto da Lope, emntre lui scopre che lo smeraldo del bracciale è falso e vorrebbe tornare in gioielleria.