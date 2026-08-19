Sarà unfinale d’agosto ricco di colpi di scena per i tantissimi fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 22 al 28 agosto assisteremo alla fuga di Enora che lascerà in fretta la tenuta dopo essere stata smascherata. Spazio anche a uno dei più grandi sacrifici d’amore della telenovela iberica: Curro deciderà infatti di rinunciare ad Angela. Scopriamo insieme le trame settimanali.

La Promessa, trame puntate italiane dal 22 al 28 agosto

I retroscena legati alla presenza di Enora all’hangar e al suo comportamento decisamente insolito vengono alla luce. La ragazza, dopo essere stata smascherata, decide di lasciare la tenuta in fretta, lasciando Toño nello sconforto.

La disperazione del ragazzo però, dura poco, visto che la giovane torna intenzionata a rivelare la verità. Si scopre così che la sua intenzione è sempre stata quella di vendere il progetto del motore per aiutare lo zio. Dopo la confessione di Enora, la vita all’hangar riprende normalmente, e lei, Toño e Manuel tornano a cercare un costruttore interessato al loro progetto.

Anticipazioni settimanali della telenovela spagnola La Promessa

La lettera presumibilmente scritta da Catalina e poi scomparsa, riappare improvvisamente. I dubbi sulla sua autenticità però non si dissolvono: Cristobal e Leocadia nutrono molti sospetti sul fatto che sia stato realmente scritta dalla moglie di Adriano, e la dark lady sfrutta la situazione per alimentare nuove tensioni, arrivando a mettere uno contro l’altra anche Martina e Jacobo.

Nel frattempo Curro rivela ad Angela che Leocadia trama per separarla da Lorenzo. La ragazza – nonostante i sentimenti che prova per il valletto – si convince che sposare Beltran sia la soluzione migliore. Curro soffre molto per questa situazione, ma decide di troncare la loro relazione per il bene della ragazza.

Cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Angela fatica a trovare la stabilità emotiva accanto a Beltran, e spesso cerca conforto in Curro. In seguito però, decide di provare a “eliminare” la presenza ingombrante del valletto nel suo rapporto, e chiede al ragazzo di farsi da parte, sperando di migliorare così il suo rapporto con Beltran. Poco dopo gli chiede di sposarla e lui accetta, ma Angela pone una condizione legata al valletto: prima delle nozze vuole passare due giorni con lui.

Le condizioni di salute di Petra migliorano, e la governante riprende il controllo della sertvitù. Quando tutto sembra essersi risolto, un nuovo temporale si abbatte su di lei: Cristobal le concede cinque giorni per dimostrare il suo valore, in caso contrario si vedrà costretto a licenziarla.