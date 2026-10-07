Sarà una settimana ricca di colpi di scena per i tantissimi fans della telenovela spagnola La Promessa. Cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 10 al 16 ottobre? Scopriamo insieme le trame settimanali.

La Promessa, trame puntate italiane al 16 ottobre

I sensi di colpa sembrano avere la meglio su Martina, spingendola a portare avanti la sua relazione con Jacobo. Adriano si complimenta con lei per essersi riavvicinata al fidanzato, ma la ragazza non riesce a celare il suo turbamento e gli confida di sentirsi devastata per ciò che è successo tra loro e, soprattutto, per il bacio che si sono scambiati.

Angela prova l’abito da sposa sotto lo sguardo silenzioso di Curro, che, vedendola, resta profondamente turbato.

Nel frattempo, Toño affronta Enora per il suo inganno, confessando di non riuscire più a fidarsi di lei, mentre Manuel è certo che questa volta la ragazza stia dicendo la verità.

Il segreto di Maria sta per venire alla luce: news La Promessa (puntate dal 10 al 16 ottobre)

Dopo essere svenuta, María viene esonerata dal servizio al banchetto nuziale per precauzione. Ancora agitata, la giovane si confida con Samuel. Nel frattempo, Petra affronta Teresa facendole notare ce quella eccessiva vicinanza a Cristóbal potrebbe finire per causarle problemi.

Poco dopo, però, la difende apertamente davanti agli altri membri della servitù. Nonostante ciò, nessuno sembra davvero convinto del cambiamento di Petra. Amareggiata, la donna torna a confidarsi con Samuel.

Petra ha un sospetto sempre più forte: teme che María sia incinta. Così decide di chiedere direttamente a Pia, che però la rassicura dicendole che la ragazza non aspetta un bambino. Tuttavia, Pia avverte María che, prima o poi, non sarà più possibile nascondere la gravidanza.

Cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

L’investigatore comunica a Martina, Alonso e Adriano una notizia sconvolgente su Catalina. Le sue indagini lo hanno condotto a scoprire che la giovane sta attraversando la Spagna e promuove manifestazioni per incitare i lavoratori a ribellarsi e lottare per i propri diritti. Secondo quanto scoperto, la ragazza avrebbe anche una relazione con uno dei rivoluzionari. Nessuno però sospetta la verità, ovvero che si tratta di una storia completamente inventata da Cristobal.

Intanto alla tenuta fervono i preparativi per il banchetto nuziale: Angela indossa già l’abito bianco e in cucina tutti sono concentrati sui preparativi. Le uniche che non sembrano essere in fermento sono Simona e Candela: le due continuano a chiaccherare tra loro, costringendo Lope a riprenderle. Improvvisamente però la futura sposa si allontana: Martina va in camera sua e – dopo aver chiuso a chiave la porta – scrive una lettera indirizzata a Curro.

Enora vuole mettere definitivamente in chiaro la situazione con Toño. Poco dopo, Adriano rivela a Martina una verità che rischia di complicare ancora di più il loro rapporto: l’ha baciata di proposito.

A poco a poco gli invitati riempiono la chiesa, ma la sposa non arriva. Mentre Lorenzo la attende contrariato, Curro legge la lettera che Angela gli ha scritto e si precipita in camera sua. Gli uomini buttano giù la porta e la situazione appare a tutti drammatica: la giovane è a terra priva di sensi!