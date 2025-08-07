Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda su Rete 4 nella settimana dal 9 al 15 agosto? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni La Promessa: Petra a un passo dal sorprendere Maria

Petra – dopo aver rischiato di sorprendere Maria nella stanza di Jana – nota un’uniforme da cameriera e insiste per portarla via. Jana riesce a dissuaderla appena in tempo. Subito dopo Maria lascia la camera e torna tra la servitù, pronta a raccontare a tutti il suo strano sogno. Poi – parlando con Samuel – gli confida di essersi lasciata con Salvador.

Jana intanto riprende le lezioni di bon ton con la signora Ros, che le insegna a fare un corretto uso delle posate. Purtroppo la didattica dell’istitutrice non riesce a dare i risultati sperati, e in occasione di una cena con i nobili Jana commette un errore che Lorenzo le fa subito notare. Delusa e amareggiata, la giovane si rifugia nella stanza che condivideva prima con Maria.

Manuel prende le sue difese con il capitano, ma quest’ultimo si difende dall’accusa di averla provocata sostenendo che è giusto mettere alla prova la donna che presto diventerà la moglie del marchesino. Jana intanto finisce per sentirsi sempre più a disagio con i nobili, e trova un po’ di serenità solo in mezzo alla servitù. Ma Ricardo e Petra – eseguendo gli ordini di Cruz – le intimano di lasciare subito le cucine.

Spoiler La Promessa: ci sarà una festa di fidanzamento per Jana?

Cruz propone al figlio di organizzare una festa nel corso della quale farà la proposta di matrimonio a Jana. Gli chiede però di inventarsi un passato credibile per la futura moglie, così da evitare nuovi pettegolezzi.

La marchesa si offre anche di convincere personalmente la ragazza.

Intanto Lorenzo affronta il conte De Ayala e si vanta con lui di essere il responsabile delle sue disgrazie. Ignacio prova a minacciarlo, ma senza ottenere alcun risultato.

La rivelazione di Curro nelle prossime puntate La Promessa

Curro rivela a Julia di non essere innamorato di lei, e la ragazza si confida con Martina, soffermandosi sul fatto che il loro matrimonio finirebbe per essere un’unione senza felicità per entrambi.

Martina si sente in parte responsabile. Quando poi viene a conoscenza che Curro e Julia hanno fissato la data del matrimonio, la giovane decide di agire.

Julia affronta Paco, e questi ammette di aver ricevuto un compenso da Lorenzo. Julia però ormai sa bene che né i soldi né la vicinanza di un marito che non l’ama, potranno mai restituirle ciò che ha perso.

La Promessa, trame al 15 agosto

Simona rivela a Pelayo che Catalina vorrebbe restare alla tenuta fino al momento del parto, e lui accetta di realizzare il suo desiderio.

Il contrattempo però non piace a Cruz, che lo rimprovera per aver posticipato la partenza. In seguito la marchesa esprime le sue rimostranze per questo cambio di programma ad Alonso, ma lui si mostra irremovibile.

Intanto tra la servitù si diffonde un po’ di malcontento: i domestici non sono affatto contenti di essere stati esclusi dalla cerimonia nuziale di Catalina. Lope però riesce a trovare una soluzione creativa.

Pelayo è indeciso sul futuro. Il giovane teme che il padre del bambino possa tornare e reclamare il figlio. Martina prova a calmarlo chiedendo a Catalina se è ancora innamorata di Adriano.

Cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Cruz decide di riassumere Pia e Romulo, portandoli via dai duchi de Los Infantes. La sua decisione fa tremare Petra, che teme che Pia possa rubarle il posto. Per questo motivo cerca di mettere la marchesa contro i due neo assunti, ma Cruz la zittisce.

María Fernández fa una nuova scoperta sulla casa parrocchiale, che sembrerebbe mettere in discussione le affermazioni fatte da padre Samuel.