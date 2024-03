Le anticipazioni La Promessa in onda dal 9 al 15 marzo 2024 si preannunciano dense di avvenimenti. I nuovi episodi inediti saranno incentrati sulla conversazione tra Jana e Curro, e sulle inevitabili conseguenze che le rivelazioni del ragazzo produrranno sulla Exposito. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa anticipazioni: trame dal 9 al 15 marzo 2024

Nelle prossime puntate La Promessa – in onda dal 9 al 15 marzo – vedremo Curro rivelare a Jana che il capitano de La Mata è deciso a capire chi tra i membri della servitù può averlo visto baciare la baronessa Elisa de Grazalema. Jana non nasconderà un turbamento al pensiero di finire in grossi guai. La domestica temerà la reazione del barone qualora lui dovesse scoprire che è stata proprio lei a sorprenderlo tra le braccia della baronessa.

Ma Lorenzo non sarà solo impegnato a scoprire chi possa averlo visto baciarsi con Eliza. Il barone infatti cercherà anche un modo per conquistare la fiducia della nipote Catalina. Lorenzo sembrerà riuscire nel suo intento quando riuscirà a ritrovare la spilla della defunta madre della ragazza, che Cruz aveva venduto per ottenere i soldi necessari a organizzare la sua festa di compleanno.

Spoiler La Promessa al 15 marzo 2024

Simona e Candela scopriranno che è Romulo a pagare le loro lezioni a Don Carlos. Simona inizierà a sospettare che la sua collega si sia presa anche una cotta per il maestro.

Nel frattempo Romulo, Gregorio e Pia rimarranno stupiti vedendo Petra scusarsi con Jana e Teresa per il suo comportamento.

Antonio non riuscirà a cucire in tempo il vestito da sposa di Maria a causa di un incidente. Per questo motivo Lope cercherà di convincere la ragazza e Salvador a rimandare le loro nozze.

Manuel stufo di Jimena nelle prossime puntate La Promessa

Manuel sarà stufo dell’atteggiamento di Jimena e chiederà a Jana di occuparsi della moglie per tutta la gravidanza. Un compito che risulterà particolarmente duro per la giovane domestica, a causa dei sentimenti che prova per il barone.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans, con i nuovi episodi inediti in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.