Le anticipazioni La Promessa in onda dal 20 al 26 aprile 2024 si preannunciano dense di avvenimenti. Riflettori puntati su Maria e Salvador, protagonisti negli ultimi episodi di una importante decisione. I due avevano infatti deciso di convolare a nozze, ma un evento inatteso spinge Maria a rimandare il matrimonio. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa anticipazioni: trame dal 20 al 26 aprile 2024

Salvador è tornato, ma non ha ancora superato i traumi subiti durante il periodo trascorso in guerra al fronte. Maria se ne rende conto quando assiste a un eccesso di rabbia dell’uomo. Dopo aver capito che la guerra ha profondamente cambiato il suo fidanzato, non si sente più pronta a convolare a nozze con lui. Con il cuore pieno di dolore la giovane donna comunica la sua decisione all’amato, chiedendogli di annunciare insieme ai loro colleghi il rinvio del matrimonio.

Spoiler La Promessa al 26 aprile 2024: una postilla pericolosa nel contratto tra Alonso e Lorenzo

Una pericolosa postilla nel contratto firmato da Alonso e Lorenzo finisce sotto l’occhio di Catalina. La donna scopre così che – in base a quanto previsto dal documento – il conte potrebbe pretendere in qualsiasi momento la restituzione del prestito. Cosa accadrebbe se il marchese non avesse il denaro necessario per estinguere il debito? Il prezzo – in questo caso – sarebbe davvero molto alto, poiché Lorenzo potrebbe entrare in possesso di una parte delle tenuta.

Anticipazioni La Promessa: Jana tormentata da Cruz chiede aiuto a Manuel

Cruz non sarà disposta a lasciare in pace Jana, e continuerà a tormentarla per la sua decisione di accudire Jimena nel corso della gravidanza. La cameriera esasperata deciderà di rivolgersi a Manuel, chiedendogli di intercedere con la marchesa e minacciando di abbandonare le sue mansioni se non lo farà.

Lui cercherà di riportare la situazione sotto controllo chiedendo a Cruz di non disturbare più Jana, e dicendo alla madre che l’aiuto della ragazza è fondamentale per gestire la gravidanza di Jimena. La marchesa non sembrerà però disposta ad accettare le imposizioni del figlio, ma alla fine deciderà di concedere una tregua alla cameriera per il bene del casato.

La Promessa, cos’altro accade?

Jana tornerà nella sua vecchia casa. Al suo arrivo scoprirà che l’armadio – che aveva lasciato ben chiuso – ha le ante aperte, come se qualcuno fosse stato lì in sua assenza.

Ci saranno anche momenti di leggerezza, nei quali vedremo Curro che – dopo aver trascorso un picnic da sogno con Martina – si renderà conto di essere veramente innamorato di lei.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans, con i nuovi episodi inediti in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.