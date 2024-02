Le anticipazioni La Promessa in onda dal 2 all’8 marzo 2024 si preannunciano dede di avvenimenti. A tenerci incollati davanti ai teleschermi con i nuovi episodi inediti incentrati saranno incentrati sulla notizia della gravidanza di Jimena e sul tentativo di Lorenzo di scoprire chi possa averlo visto baciare Elisa. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa anticipazioni: trame dal 2 all’8 marzo 2024

Nelle prossime puntate La Promessa – in onda dal 2 all’8 marzo – vedremo Jana molto scossa dopo aver appreso che Manuel e Jimena aspettano un figlio. Mentre tutta la servitù sembra accogliere la notizia della gravidanza di Jimena con gioia, Jana cede alla disperazione. Simona dice a Carlos Orengo – il nuovo insegnante – che non avrebbe dovuto accettare quell’incarico. Poco dopo la stessa Simona scopre, per puro caso, che la somma percepita da Orengo per le sue lezioni private a lei e a Candela è molto più alto di quanto loro due sborsino realmente.

Spoiler La Promessa all’8 marzo 2024

Lorenzo fa di tutto per convincere Curro a rivelargli chi sia la persona che lo ha visto baciare Elisa, ma il ragazzo non si lascia intimidire e non svela al cognato dei marchesi di Lujan l’identità del misterioso “osservatore”.

Maria vede su una rivista di moda un abito da sposa che la fa sognare, e le amiche iniziano a studiare il modo per realizzarne uno uguale senza investire grosse somme di denaro.

Pia discute con Elisa nelle prossime puntate La Promessa

Pia confessa a Jana di aver avuto una discussione con Elisa. La governante ha cercato di capire se potesse essere stata lei ad avvelenare il suo cibo. Per Manuel arriva il momento di dover prendere una decisione riguardo il lavoro che gli è stato offerto in Italia. Il marchesino appare molto combattuto.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans, con i nuovi episodi inediti in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.