Le anticipazioni La Promessa in onda dal 18 al 24 maggio 2024 si preannunciano dense di avvenimenti. Riflettori puntati su Martina, che sarà sconvolta quando scoprirà che Antonio Carvajal vuole sposarla. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa anticipazioni: trame dal 18 al 24 maggio 2024

Nelle prossime puntate della soap spagnola Martina avrà una grossa sorpresa. Antonio Carvajal le dirà infatti che vuole sposarla, dopo il bacio che si sono scambiati a una festa a Madrid. Per la giovane sarà uno choc, visto che nel suo cuore ci sarà solo Curro.

L’idea delle nozze non piacerà neppure a Cruz. La marchesa temerà che Margarita acquisti troppo potere nella società e chiederà a suo cognato di indagare a fondo per scoprire eventualità irregolarità. Margarita e Fernando intanto vedono nel matrimonio della figlia con Antonio la soluzione ai loro problemi finanziari.

La marchesa sosterrà la nipote e le consiglierà di non lasciarsi influenzare sentendosi obbligata a sposare Antonio. Lui nel frattempo le spedirà un magnifico mazzo di fiori. Cruz darà incarico a Lorenzo di sabotare le nozze della nipote, mentre quest’ultima – dopo aver rifiutato il matrimonio combinato – cercherà di riallacciare i rapporti con Curro.

Spoiler La Promessa fino al 24 maggio 2024

Jana e Abel torneranno a incontrarsi di nuovo all’interno del palazzo e la reazione della domestica non sarà delle migliori. Jana non avrà dimenticato il modo in cui il medico l’avrà trattata, sminuendola come se fosse una serva a tutti gli effetti. Mentre Jimena sottolineerà l’importanza della ragazza al suo fianco, Jana non potrà fare a meno di indirizzare qualche frecciatina nei confronti del dottor Abel.

La domestica si mostrerà particolarmente scontrosa nei confronti del medico, che resterà sorpreso e talvolta anche affascinato dal suo modo di fare.

Nel frattempo Manuel deciderà di presentare il suo amico medico a Pia e Romulo. In questo modo tutti saranno a conoscenza della sua presenza per prendersi cura della gravidanza di Jimena.

La Promessa, cos’altro accade?

Maria chiuderà la storia con Salvador perché è innamorata di Lope.

Candela e Simona saranno preoccupate per le condizioni fisiche di Carlos. Le due cuoche – preoccupate per il loro maestro – insisteranno con la sorella di Manuel perché si rechi a fargli una visita. Alla fine Catalina riuscirà a convincere Carlos a ritornare a La Promessa.

Romulo noterà uno sconosciuto intento a vagare per il palazzo. L’uomo sosterrà di chiamarsi Feliciano e di essere alla ricerca di Petra. Alle domande di Romulo affermerà di essere il fratello della dama di compagnia, e di cercare lavoro alla tenuta.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui.