Le anticipazioni La Promessa in onda dal 10 al 16 agosto 2024 si preannunciano adrenaliniche. Riflettori puntati su Jana, che farà ritorno a palazzo e comunicherà ad Abel di avere un altro uomo. La giovane donna però non farà il nome di Manuel. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa trame dal 10 al 16 agosto 2024: la confessione di Jana ad Abel

Nelle prossime puntate della soap spagnola Jana deciderà di confessare ad Abel la verità. Dopo essere rientrata dalla sua fuga d’amore con Manuel, la domestica deciderà di dire la verità al medico. Gli rivelerà così di non essere andata a Cordoba per curare dei malati – come gli aveva fatto credere – e gli dirà apertamente che nella sua vita c’è un altro uomo. Jana farà però attenzione a non fare il nome di Manuel.

Il medico si mostrerà comprensivo nei suoi confronti, e Jana si sentirà sollevata pensando di essere riuscita a chiudere nel migliore dei modi quella relazione.

Manuel disperato nelle prossime puntate La Promessa

Una volta rientrato alla tenuta, Manuel si troverà di nuovo immerso nella profonda crisi coniugale. Jimena continuerà a programmare le loro vite senza chiedere il parere del marchesino. La goccia che farà traboccare il vaso arriverà quando la giovane donna organizzerà un pranzo con i suoi genitori senza prima consultarlo.

Il marchese non nasconderà il suo disappunto e si sentirà disperato per questa situazione. Margarita gli suggerirà allora un matrimonio di facciata. Jimena deciderà così di trasferirsi nella camera da letto di Leonor, ma dirà a Cruz di non avere nessuna intenzione di gettare la spugna con suo marito. La donna sarà determinata a risolvere i suoi problemi coniugali con Manuel, costi che quel costi.

La Promessa, cos’altro accade?

Il marchesino si sentirà sopraffatto da questa situazione, e confesserà a Jana di essere disperato. Manuel ammetterà con l’amata di non riuscire più a sopportare sua moglie Jimena.

Nel frattempo un’altra notizia sconvolgerà gli inquilini de La Promessa. Romulo verrà infatti a sapere da Pia che Alonso sarà ferito gravemente, e lo obbligherà a prendersi una settimana di riposo, pena il licenziamento in tronco dal palazzo.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans, con i nuovi episodi inediti in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.