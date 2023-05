Qualche tempo fa, vi abbiamo informato che il pomeriggio di canale 5 nel periodo estivo sarà infiammato dalla serie tv spagnola, La Promessa che intratterrà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset per tutto il periodo estivo con le sue intricate vicende. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla serie tv che approda su canale 5: quando in tv, cast e trama.

“La Promessa” serie tv spagnola nel pomeriggio di canale 5: quando in tv cast, promo e trama

Arriva in tv nel pomeriggio di canale 5, una nuova soap spagnola che si chiama “La Promessa” che in patria ha ottenuto un discreto successo tanto che si sta pensando alla seconda stagione. Lunedì 29 maggio debutterà sullo schermo dell’ammiraglia Mediaset, alle ore 14.45 la soap spagnola “La Promessa”, ambientata nella Spagna del 1900 che racconta la storia di Jana, giovane domestica che vuole scoprire la verità sulla morte della madre e sul rapimento del fratello.

Grande successo di ascolti in Spagna, ha tutte le carte in regola per conquistare anche il pubblico italiano con un accattivante mix di intrighi, potere, vendetta e amori tormentati. Come fu per “Il Segreto”, che raggiunse un successo stratosferico nel nostro Paese.

La trama di “La Promessa” di cosa parla la nuova soap spagnola di canale 5?

La Promessa è una soap girata in costumi d’epoca, in una location da sogno, la cui trama avvincente e ricca di colpi di scena renderà questo prodotto molto affascinante per il pubblico italiano. Girata a Palazzo El Rincón, spettacolare edificio della fine del XIX secolo vicino a Madrid, e su due set di 3.000 metri quadrati, “La promessa” si avvale di scenografie e costumi spettacolari. Tanto da riecheggiare atmosfere alla “Downton Abbey” in versione spagnola.

Ambientata nel 1913 a Cordoba, in Spagna, la narrazione prende vita dalle vicende della protagonista Jana che vuole scoprire il motivo per cui sua madre è stata uccisa quando lei aveva cinque anni e il suo fratellino – appena nato – è stato rapito.

Jana arriva nel palazzo che si chiama “La Promessa” dei marchesi di Lujan, tra i più grandi proprietari terrieri di tutta la Spagna: sono in corso le nozze dell’erede Tomas interpretato da Jordi Coll, quando un aeroplano pilotato da Manuel a cui presta il volto Arturo Sancho, figlio dei marchesi, si schianta. Tra le fiamme Manuel rischia di morire, ma Jana a cui presta il volto Ana Garcés riesce a salvarlo. Alla ragazza viene così offerta una ricompensa in denaro, ma lei rifiuta: lei vuole solo un lavoro alla Promessa per scoprire la verità sulla morte della sua mamma – avvenuta 15 anni prima – che lavorava proprio in quel palazzo e il rapimento di suo fratello appena nato.

Nel suo piano di vendetta, tuttavia Jana non aveva messo in conto l’amore: infatti si innamora perdutamente di Manuel. Riuscirà a mettere da parte la sua vendetta per amore di quell’uomo che fa parte della famiglia – i marchesi di Lujan – che gli ha distrutto la vita e fatto sparire i suoi cari?

Il cast de La Promessa

Nel cast del La Promessa troviamo:

Ana Garces, che presta il volto a Jana, la protagonista;

Arturo Sancho che è invece Manuel;

Jordi Coll, noto al pubblico italiano per aver interpretato Don Gonzalo, il figlio di Pepa, ne “Il Segreto” e Simon in “Una vita”

Manuel Rigueiro, che in “Una vita” ha interpretato il colonnello Arturo Valverde,

Eva Martin,

Joaquin Climent,

Antonio Velazquez,

Carmen Asecas,

Alicia Bercan,

Marga Martinez.

Appuntamento quindi con La Promessa da lunedì 29 maggio alle 14.45 su canale 5, al posto di Uomini e Donne.