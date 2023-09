Da oggi, lunedì 25 settembre 2023, le puntate de ‘La Promessa‘ dureranno meno. La soap spagnola, che ha accompagnato i telespettatori nei caldi pomeriggi estivi, è uno dei punti di riferimento di Canale 5. Scopriamo insieme come cambiano gli orari e perché.

La Promessa durerà meno

La Promessa è una soap spagnola che in Italia va in onda da fine maggio 2023. Essa racconta le vicende di Mariana “Jana” Expósito che inizia a lavorare come cameriera presso il palazzo de La Promessa intenta a vendicare la morte della madre e a trovare suo fratello minore. La soap, in questi mesi, è andata regolarmente in onda tutti i giorni della settimana dalle 16.30 alle 16.55. Con l’inizio del Grande Fratello e di Amici, Mediaset ha deciso di non rinunciare a La Promessa ma ha ridotto la sua messa in onda.

Vediamo insieme come. Da oggi 25 settembre infatti dopo la puntata di Uomini e Donne, non ci sarà più il daytime del Grande Fratello (che è stato sposato dopo il Tg5 delle 13). Con l’inizio di Amici 23, ci sarà il day time dedicato al talent di Maria De Filippi che andrà in onda al termine di Uomini e Donne verso le 16.08. Come è possibile vedere nel palinsesto di Canale 5 presente sul sito di Superguidatv, La Promessa andrà in onda dalle 16.47 alle 16.54 con due mini puntate di 7 e 6 minuti. La soap spagnola quindi durerà in media 15 minuti al giorno, riducendo la sua consueta durata. Dopo spazio a Pomeriggio 5 con Myrta Merlino.

Anticipazioni puntate la Promessa su Canale 5

Cosa accadrà ai protagonisti nelle prossime puntate? Scopriamo insieme le anticipazioni de La Promessa fino al 29 settembre. Le puntate saranno dedicate a Curro, deciso a vederci chiaro sulla sua famiglia e scoprire tutta la verità sul suo passato grazie alle parole dette da Jana. Intanto Manuel è sempre più intenzionato a voler sposare Jimena e Jana spera che il giovane recuperi la memoria.