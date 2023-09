Le anticipazioni La Promessa in onda dal 23 al 29 settembre si preannunciano particolarmente ricche di eventi. Gli spoiler spagnoli ci svelano che le trame saranno incentrate su Curro, deciso a vederci chiaro sulla sua famiglia e scoprire tutta la verità sul suo passato. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate della soap iberica.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 23 al 29 settembre 2023

Curro ripensa alle parole di Jana, che gli hanno aperto gli occhi sul passato della sua famiglia. Questo fa nascere in lui il desiderio di andare a fondo, e scoprire la verità sui suoi genitori. Curro chiede spiegazioni sul conto di Lorenzo, e il sospetto che non sia lui il suo vero padre si fa sempre più strada nella sua mente. Il ragazzo non può fare a meno di ripensare ai modi freddi con cui il capitano Lorenzo De La Mata gli ha riservato fin da piccolo, e notare che il presunto padre non gli somiglia neppure fisicamente.

Chiede così spiegazioni a zia Cruz, che però lo rimprovera e gli dice di smetterla con i suoi sospetti e i dubbi.

Spoiler La Promessa, anticipazioni al 29 settembre

Nelle prossime puntate La Promessa c’è spazio anche per Manuel, che conferma la sua intenzione di sposare al più presto Jimena, causando un grandissimo dolore a Jana. Dopo l’annuncio ufficiale i due si occupano dei preparativi in vista del giorno delle nozze.

La domestica nel frattempo continua a sperare che il giovane possa recuperare la memoria prima del fatidico giorno, ma al tempo stesso trema al pensiero che sta perdendo per sempre l’amore della sua vita.

La Promessa, trame al 29 settembre

Un mistero viene svelato nel corso delle prossime puntate della soap. Cruz confessa infatti a Catalina di essere stata lei a prendere la preziosa spilla e di averla venduta per racimolare i soldi necessari per organizzare la sua festa di compleanno. Catalina non la prende affatto bene e giura alla donna di fargliela pagare.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha già conquistato il cuore di tantissimi fans.