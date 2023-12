Dopo lo stop di ieri La Promessa salta anche l’appuntamento di oggi, martedì 26 dicembre 2023. Il cambio programmazione Mediaset ha infatti previsto uno “stop” di tutte le soap trasmesse in daytime da Canale 5 sia per Natale che per oggi, Santo Stefano.

La Promessa si ferma nella giornata di Santo Stefano 2023

Per la giornata festiva di oggi Mediaset ha deciso di non mandare in onda la soap, per consentire ai tantissimi fans di godersi la giornata di Santo Stefano con i propri familiari e gli amici, senza perdere nessun episodio La Promessa.

Nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset andrà in onda – a partire dalle 13.48 circa – la replica del Concerto di Natale, che ci terrà compagnia fino alle 16.54. Subito dopo verrà trasmesso il film drammatico “A Merry Christmas Match“. La pellicola diretta da J. Helgren narra la storia di un aspirante regista teatrale, costretto d accantonare i suoi sogni per onorare la memoria del padre. Alla fine però sarà il suo cuore ad avere la meglio, e il giovane deciderà di seguire le sue aspirazioni.

La Promessa, quando torna in TV?

I fans della soap iberica possono stare tranquilli, perché La Promessa tornerà a farci compagnia nel daytime pomeridiano di Canale 5 a partire da mercoledì 27 dicembre. Fino al 30 dicembre la soap ci regalerà ben tre puntate inedite ogni giorno. La momentanea sospensione di Uomini & Donne – i due programmi ideati e condotti da Maria De Filippi – e la pausa della soap turca Terra Amara, lasciano infatti ampio spazio nel pomeriggio di Canale 5, nel quale si inserirà appunto la telenovela spagnola, con un lungo appuntamento che partirà alle 14.18 e ci terrà compagnia fino alle 16.59, quando il timone passerà a Myrta Merlino con Pomeriggio 5.

Avremo così modo di vedere se Jana riuscirà a riprendersi, dopo essere tornata dalla villa dei duchi De Los Infantes. Per scoprire tutte le news sulla vostra soap preferita continuate a seguirci.