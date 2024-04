La promessa va in onda con un maxi appuntamento oggi – giovedì 25 aprile – nel pomeriggio di Canale 5. Il cambio palinsesto Mediaset per la festa della Liberazione lascia ampio spazio alla soap spagnola con Jana e Manuel, prevedendo ben tre episodi che prenderanno il via alle 14:07 – subito dopo Beautiful – e ci terranno compagnia fino alle 17:06 circa.

La Promessa, oggi in onda 3 puntate

Un meraviglioso regalo per i fans La Promessa, che oggi potranno seguire le vicende di Manuel e Jana con un maxi appuntamento di oltre due ore. La decisione dei vertici di Cologno Monzese di modificare il palinsesto Mediaset per oggi – 25 aprile – “premia” gli appassionati della soap iberica, che negli ultimi tempi si sono dovuti accontentare di mini puntate.

Complice la messa in pausa delle due trasmissioni ideate e condotte da Maria De Filippi – Uomini e donne e il daytime Amici 23 – ci sarà spazio per la programmazione di tre maxi puntate de La promessa, che terranno compagnia al pubblico per buona parte del primo pomeriggio di Canale 5. Ciò permetterà di dare uno slancio al racconto e fare così un passo avanti nelle trame per scoprire cosa succederà a Jana, Manuel e tutti gli altri protagonisti della soap.

Cosa accadrà nelle puntate di oggi La Promessa?

Pia trova la cicuta nella camera che condivide con Gregorio e scopre così che il marito è il responsabile dei suoi malori, ma decide di tenere per sé quanto ha scoperto e non farne parola con nessuno.

Per Jana arriva il momento di tornare alla vecchia casa, dove fa una scoperta inquietante. La giovane trova infatti le ante dell’armadio aperte, e siccome è convinta di averle chiuse capisce che qualcuno si è recato lì prima di lei.

Cruz rivela d Alonso si essere riuscita ad allontanare Elisa grazie a un’informazione che ha avuto da Lorenzo e che le ha permesso di ricattarla. Cruz ha infatti scoperto che Elisa è coinvolta nell’omicidio di suo marito.

Le emozioni non finiranno qui, perché assisteremo anche all’arrivo dei genitori di Martina. La coppia comunica ai marchesi che la loro figlia avrebbe dovuto essere nella prestigiosa accademia di Parigi. Tra Don Alonso e Don Fernando la tensione è palpabile e appare chiaro che tra i due ci sono delle vecchie ruggini irrisolte. Nel frattempo, Salvador litiga con Lope e lo accusa di essere il responsabile dell’annullamento del suo matrimonio con Maria.

Da domani – venerdì 26 aprile – La Promessa torna a occupare il consueto spazio nel palinsesto Mediaset.