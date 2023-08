La soap spagnola La Promessa si ferma oggi, lunedì 14 agosto. I fans della telenovela iberica che – come di consueto – si collegheranno alle 14.45 su Canale 5 non troveranno ad attenderli i loro beniamini. La programmazione Mediaset per il lungo ponte di Ferragosto “cancella” dal palinsesto l’appuntamento con le vicende di Jana. Continua a leggere e scopri quando tornerà sui teleschermi.

La Promessa “salta” l’appuntamento del 14 agosto

In occasione del lungo ponte di Ferragosto è stato previsto un cambio di programmazione per dar modo anche ai telespettatori che hanno deciso di trascorrere i giorni centrali di agosto in qualche località di villeggiatura di non perdere neppure una delle puntate della soap spagnola. Le vicende di Jana, Manuel, Eugenia e Cruz – che stanno via via conquistando una fetta sempre più ampia di pubblico – si prenderanno una “pausa” per poi tornare a farci compagnia come di consueto nel daytime di Canale 5.

La programmazione pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset per oggi, lunedì 14 agosto, prevede:

ore 13.40 – Terra Amara – repliche prima stagione

ore 14.45 – film TV drammatico “ Rosamunde Pilscher: leggenda e magia “

“ ore 16.45 – Un Altro Domani

ore 18.45 – The Wall – game show con Gerry Scotti

La Promessa, quando torna in TV?

Dopo la temporanea pausa legata al ponte di Ferragosto La Promessa tornerà a farci compagnia nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset: a partire da mercoledì 16 agosto alle 14.45 potremmo riprendere a seguire le vicende della tenuta.

Nel prossimo episodio vedremo Eugenia fare confusione e scambiare Jana per sua madre. La sorella di Cruz chiederà scusa a quella che crede essere la madre di Curro, e si convincerà di avere ottenuto il perdono dalla donna. La possibilità che Eugenia si lasci sfuggire i particolari sui fatti accaduti in passato però, preoccuperà molto Cruz, che cercherà di correre ai ripari convincendo il padre ad allontanare la sorella dalla Promessa.

Per rimanere aggiornati sulle ultime news e sulle notizie che arrivano dagli spoiler spagnoli La Promessa continuate a seguirci.