Amara sorpresa per i tantissimi fans La Promessa che oggi alle 14.10 si collegheranno a Canale 5 pensando di trovare ad attenderli i loro beniamini. La Promessa oggi – lunedì 1° gennaio 2024 – non va in onda. Continua a leggere e scopri i motivi.

La Promessa non in onda a Capodanno 2024

Oggi 1° gennaio 2024 il palinsesto Mediaset è stato oggetto di alcune modifiche, che hanno portato alla sospensione temporanea della soap spagnola. La Promessa non si presenterà oggi al consueto appuntamento settimanale con i tantissimi fans.

I motivi che hanno portato i vertici Mediaset a questa momentanea sospensione sono legati al desiderio di consentire ai telespettatori di trascorrere la giornata di Capodanno in famiglia e con gli amici senza perdersi neppure un episodio dell’amatissima soap.

La Promessa “sospesa”, cosa vedremo al suo posto?

Come sempre accade tuttavia i vertici di Cologno Monzese hanno pensato anche a coloro che trascorreranno il giorno di Capodanno a casa, proponendo loro un palinsesto ricco e variegato. Subito dopo Beautiful – che ci terrà compagnia dalle 13.43 alle 14.25 – il timone passerà a Gerry Scotti con “Io canto generation“. Il lungo appuntamento con il talent show dedicato ai ragazzi ci farà compagnia fino alle 18.43.

Al termine del talent show troveremo ancora Gerry Scotti alla guida di “Caduta Libera Strenne“, dove il concorrente di turno cercherà di primeggiare sui 10 sfidanti e giungere ai fatidici “10 passi” che lo separano da un bottino decisamente allettante.

La Promessa 2024, quando torna in TV?

I fans della soap spagnola che narra le vicende di Jana e Manuel possono stare tranquilli. La Promessa tornerà in onda già domani – martedì 2 gennaio alle 14.06 – con il lungo appuntamento di quasi tre ore, già proposto da Mediaset anche nell’ultima settimana del 2023.

Anche per la prima settimana dell’anno infatti, Terra Amara non andrà in onda dal lunedì al venerdì, permettendo così alla telenovela spagnola di dare uno slancio al racconto e fare un passo avanti nelle trame per scoprire cosa succederà ai protagonisti della soap. Le puntate XXL La Promessa andranno avanti fino al 7 gennaio, giorno il cui riprenderà la consueta messa in onda di Uomini e donne e Amici 23. Con la ripresa dei due programmi ideati e condotti da Maria De Filippi, Il palinsesto Mediaset tornerà alla consueta programmazione pre-festività.