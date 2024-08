La Promessa cambia orario, oggi 24 agosto la soap “slitta” alle 15:53

Il cambio palinsesto Mediaset previsto per oggi – sabato 24 agosto – interesserà la programmazione della soap spagnola La Promessa, che “slitta” alle 15:53 e prevede un solo episodio.

La Promessa, nuovo orario sabato 24 agosto

Da diverse settimane la soap iberica di Canale 5 ci tiene compagnia 7 giorni su 7, con episodi anche nel weekend. Nella giornata di sabato erano previste due puntate che prendevano il via alle 15;33 e ci tenevano compagnia fino alle 16:45 circa.

L’appuntamento di oggi . sabato 24 agosto – vede però due importanti cambiamenti che interessano la soap di Canale 5. In particolare i fans potranno trovare i loro beniamini a partire dalle 15:53 – subito dopo My Home my destiny – e assistere a un solo episodio in prima visione assoluta, che terminerà alle 16:54 circa.

Non solo slitterà quindi l’appuntamento con le vicende di Manuel e Jana, ma La Promessa rinuncerà anche al consueto “bis”.

Come cambia il palinsesto Mediaset oggi, 24 agosto

La programmazione del weekend di Canale 5 per queste ultime settimane d’agosto prevede ancora la messa in onda de La Promessa, sebbene con dei piccoli cambiamenti legati all’orario di partenza e al numero di episodi.

Oggi il primo pomeriggio della rete Mediaset darà spazio a un riassunto di Segreti di famiglia – la serie turca che sta andando in onda nel prime time domenicale – dalle 13:40 alle 13:55 circa.

Di conseguenza slitterà l’inizio di Beautiful, e a seguire anche quello di My Home my Destiny 2 e della soap La Promessa. Per quest’ultima viene ridotto anche il numero di episodi, che passano da due a uno. La Promessa quindi oggi non farà il “bis” come nelle scorse settimane, ma andrà in onda con un’unica puntata che promette di tenerci incollati davanti al teleschermo. A seguire ci sarà “Inga Lindstrom – Il matrimonio dimenticato“, un film sentimentale in prima visione TV che “traghetterà” gli spettatori fino al preserale.

La Promessa, anticipazioni puntata di oggi

Catalina reagirà bene alla nuova terapia, e quasi tutti saranno felici per gli esiti della nuova cura. L’unica a non gioire sarà Cruz, che si troverà anche a dover affrontare Alonso. Il marchese accuserà la moglie di aver trascurato la salute della loro figlia. Come reagirà Cruz?

Lo scopriremo presto. La Promessa tornerà in onda anche domani – domenica 25 agosto – nello stesso slot pomeridiano di oggi, con nuove vicende che promettono di tenerci con il fiato sospeso.