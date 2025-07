Nuove rivelazioni arrivano dagli spoiler spagnoli su La Promessa. Nei prossimi episodi della soap spagnola Jana e Manuel potranno coronare il loro sogno d’amore. Cruz pretenderà che ad accompagnare la sposa all’altare sia Lorenzo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa, trame spagnole: Lorenzo accompagna Jana all’altare

Gli spoiler spagnoli svelano che Jana e Manuel – nell’organizzazione delle loro nozze – dovranno fare i conti con diversi imprevisti. Dopo essere riusciti a imporre ai genitori del marchesino la loro decisione di convolare a nozze, i due innamorati si troveranno a fare discutere sui particolari della cerimonia.

Il più grande ostacolo per la coppia si chiamerà Cruz. La marchesa scarterà infatti tutti i testimoni proposti dai futuri sposi, e pretenderà che ad accompagnare all’altare Jana sia il capitano De La Mata. La giovane cercherà invano di farle cambiare idea, affermando che avrebbe voluto che a condurla lungo la navata della chiesa fosse Romulo, Alonso o Curro, ma la dark lady si mostrerà irremovibile.

La scelta di Cruz non piacerà neppure a Lorenzo, che proverà a rifiutarsi di accompagnare la sposa. Alonso però non sarà disposto a sentire ragioni e gli imporrà la decisione già presa.

News La Promessa: Cruz detta legge sull’organizzazione del matrimonio

Non è certo un segreto che Cruz non veda di buon occhio la futura nuora, e dopo essere riuscita a fermare appena in tempo il matrimonio tra il figlio e Jana cercherà in ogni modo di ostacolare le nozze. Dapprima cercherà di far pressione sulla giovane, pretendendo che lei racconti a tutti un passato inventato che nasconda le sue origini umili, poi le imporrà di invitare pochissimi membri della servitù alla cerimonia, e infine sarà lei a decidere chi porterà Jana all’altare.

Invano la ragazza la implorerà di lasciare che sia Romulo – che lei considera come un padre – a tenerla a braccetto mentre raggiungerà Manuel. Con questa ulteriore imposizione, forse Cruz spererà di spingerla a rinunciare a tutto. Possiamo però anticiparvi che non sarà così: Jana – dopo essere fuggita in preda al panico una prima volta – si dimostrerà determinata a coronare il suo sogno d’amore. Cruz dovrà quindi rassegnarsi?

Per scoprire insieme a noi qualche dettaglio altro su questa nuova storyline vi invitiamo a seguirci.