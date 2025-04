Cosa accadrà nelle prossime puntate La Promessa? Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli un fatto decisamente insolito spingerà Santos Pellicer a fare delle ricerche. Il valletto verrà a sapere di una conversazione enigmatica tra il padre Ricardo e Romulo Baeza. L’argomento sarà sua madre, e le parole di Ricardo susciteranno la sua curiosità: sua madre è davvero morta?

Anticipazioni spagnole La Promessa: Petra interroga Santos

La storyline prenderà il via nel momento in cui Petra cercherà di scoprire qualcosa sul passato di Ricardo che possa metterlo in cattiva luce. Tra la domestica e l’uomo non è mai corso buon sangue, e nell’intento di screditarlo Petra penserà di chiedere a Santos qualche informazione sulla madre.

Il ragazzo però affermerà di non ricordare molto della figura materna, sostenendo che lei è morta quando era ancora piccolo di tubercolosi. La conversazione tra loro sembrerà terminare lì, ma poco dopo Petra sarà testimone di un fatto alquanto strano.

La strana conversazione tra Ricardo e Romulo nelle prossime puntate La Promessa

Ricardo e Romulo discuteranno animatamente, e quest’ultimo consiglierà a Pellicer senior di rivelare al figlio Santos la verità sulla madre, prima che sia troppo tardi. Cosa vorrà dire con questa affermazione? I due non si accorgeranno che Petra, nascosta, origlierà la loro conversazione.

Ricordando le parole del ragazzo di pochi giorni prima, la domestica correrà a informarlo di quanto avrà sentito. Il valletto sarà determinato a dare un senso alle parole del padre, e a cancellare la sensazione che lui gli abbia mentito sempre e che sua madre possa invece essere ancora viva.

Trame future La Promessa: Santos lascia la tenuta

Il valletto si renderà conto di non avere molti elementi per indagare, e penserà che il primo passo da fare sia quello di recarsi nella piccola cittadina nella quale – almeno stando a quanto gli avrà sempre detto il padre – sua madre è sepolta.

Deciderà così di assentarsi per qualche giorno dal palazzo per raggiungere il paesino, e una volta arrivato là troverà ad attenderlo una grossa sorpresa. Non solo nessuno dei residenti avrà mai conosciuto la famiglia Pellicier, ma al cimitero non vi sarà traccia della tomba di sua madre.

Il ritorno di Santos e la sua reazione con Ricardo nelle puntate future La Promessa

Santos tornerà sconvolto a La Promessa, e Petra si mostrerà felice per il turbamento del ragazzo. Avrà finalmente trovato un alleato nella “guerra” contro Ricardo in quel ragazzo, che sembrerà ormai pronto a inchiodare il padre rinfacciandogli tutte le menzogne che gli avrà detto? Per il momento Petra dovrà attendere, visto che Santos non sembrerà affatto intenzionato ad affrontare suo padre, ma cercherà invece di evitarlo. Tuttavia lo scontro tra i due sarà solo rimandato, e ben presto sarà proprio Ricardo a chiedere al figlio spiegazioni sulla sua strana assenza, dopo aver scoperto che il ragazzo non si sarà allontanato da La Promessa per fare delle commissioni per conto di Romulo.

A quel punto la furia di Santos arriverà con tutta la sua forza: suo padre gli avrà davvero mentito, ma fino a che punto? Per saperlo dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno ulteriori news La Promessa. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati.