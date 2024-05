Una grande speranza si farà strada nel cuore di Salvador nelle prossime puntate La Promessa. Le anticipazioni che arrivano dagli spoiler spagnoli rivelano infatti che l’ex soldato si sottoporrà a una visita e il medico gli rivelerà che un’operazione potrebbe ridargli la vista all’occhio. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa, Salvador tornerà a vedere?

Tutto avrà inizio nel momento in cui Maria chiederà a Salvador di sottoporsi a una visita medica dal dottor Abel per poter valutare le condizioni del suo occhio e capire se il ragazzo possa riacquistare la vista. L’ex soldato seguirà il consiglio di Maria e si recherà all’appuntamento con il medico, che avrà per lui una splendida notizia. Salvador scoprirà infatti che un’operazione innovativa potrebbe ridargli la vista all’occhio compromesso dall’incidente avvenuto in guerra. Dopo aver effettuato alcuni esami, Abel consegnerà a Salvador un biglietto con il numero di telefono di un luminare in grado di risolvere la sua situazione delicata.

Subito dopo però il ragazzo dovrà affrontare una delusione, quando scoprirà che il costo dell’intervento è ingente. Il medico chiederà infatti 1000 pesetas per procedere con l’operazione.

Uno spiraglio sembrerà arrivare nel momento in cui Maria Fernandez e Lope si offriranno di aiutarlo economicamente ad affrontare le spese, offrendogli 950 pesetas, ma il ragazzo rifiuterà il loro aiuto. La delusione e l’amarezza scaturite dalla consapevolezza che una soluzione ci sarebbe, ma che quest’ultima non è alla portata delle sue tasche, farà scaturire in Salvador una crescente rabbia, che il ragazzo riverserà in tutti coloro che gli vivono accanto.

Salvador rifiuta l’aiuto di Maria nelle prossime puntate La Promessa

Maria cercherà di aiutare Salvador ad affrontare i costi dell’intervento, e organizzerà un mercatino dove metterà in vendita le marmellate e i cioccolatini preparati da Lope. Anche Catalina e Manuel si diranno disposti ad aiutarlo, ma anche in questo caso lui rifiuterà.

L’orgoglio di Salvador finirà per portarlo a rinunciare alla possibilità di riacquistare la vista? Fortunatamente Maria riuscirà a fargli cambiare idea, ed accettare la mano che tutti coloro che vivono accanto sono ansiosi di dargli. Il ragazzo sarà così in grado di sostenere le spese dell’operazione. Riuscirà davvero a ridargli la vista?

Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno ulteriori news su La Promessa. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati.