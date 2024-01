Nuove anticipazioni che giungono dalla Spagna ci rivelano che nelle prossime puntate de La Promessa assisteremo a una clamorosa decisione di Petra. La donna sarà infatti pronta a lasciare il suo posto di governante nel prestigioso palazzo per salvare Feliciano. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: il piccolo Dieguito viene rapito

Nelle prossime puntate inedite La Promessa l’attenzione sarà catalizzata sul piccolo Dieguito. Il figlio di Pia verrà infatti rapito nel cuore della notte e portato in convento, per ordine di Cruz. La dark lady ordinerà a Petra di rapire il bambino subito dopo il parto.

La scomparsa del piccolo farà preoccupare tutti, e nel corso delle indagini Feliciano darà prova di essere coinvolto nel rapimento facendo sapere dove si trova il bambino. Il fratello di Petra confiderà infatti a Teresa che Dieguito è in un convento. Il ragazzo racconterà di aver visto Petra correre con il piccolo in braccio durante la notte e di averle chiesto spiegazioni.

Quest’ultima avrebbe giustificato il suo gesto affermando che Pia non sarebbe potuta sopravvivere al parto, e che a La Promessa nessuno avrebbe potuto prendersi cura del bimbo. Subito dopo lo avrebbe messo tra le braccia di Feliciano, chiedendogli di portarlo lui stesso in convento.

La Promessa, trame dagli spoiler spagnoli: Cruz teme uno scandalo

Pia sospetterà immediatamente di Petra e Feliciano, e dopo aver parlato con Teresa ne avrà la certezza. La donna vorrà chiamare la polizia, ma Cruz cercherà di fermarla, preoccupata dallo scandalo che potrebbe coinvolgere tutti a La Promessa. Per cercare di dissuadere Pia Cruz penserà di mostrarle che è disposta a dare una punizione esemplare agli autori del rapimento.

Irritata dal fatto che Petra abbia coinvolto Feliciano nel loro piano, la marchesa parlerà con la governante e le rivelerà i suoi timori sul fatto che il fratello di lei possa fare il suo nome, visto che ha già dimostrato di non mantenere il segreto parlandone con Teresa.

Spoiler La Promessa, Cruz vuole licenziare Feliciano

Per evitare uno scandalo Cruz intenderà licenziare Feliciano, allontanandolo così dalla tenuta per impedirgli di rivelare ad altri come sono andate le cose.

Petra si opporrà con fermezza alla decisione della marchesa, e la implorerà di non licenziare il fratello. Per convincere la dark lady a non mandare via Feliciano, Petra sacrificherà sé stessa e rinuncerà al suo posto di governante. La donna lascerà così il palazzo dopo tanti anni di servizio e molte dimostrazioni di fedeltà alla marchesa. Cruz riuscirà a farla franca?

Per scoprire qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere La Promessa terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news dell’avvincente soap protagonista del daytime pomeridiano di Canale 5.