Nelle prossime puntate La Promessa assisteremo a una proposta di Manuel al capitano Lorenzo De La Mata: il marchesino correrà in aiuto di Curro e offrirà a Lorenzo qualcosa a cui l’uomo non potrà rinunciare. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Curro disperato, Angela sposerà Lorenzo?

Curro non sopporta l’idea di vedere la sua amata costretta a sposare Lorenzo De La Mata. Il valletto sa bene che la pretesa del capitano non nasce dall’amore per la ragazza, ma piuttosto dal desiderio di colpire lui, visto che è innamorato da tempo della figlia di Leocadia.

Per questo motivo cerca in ogni modo di fargli cambiare idea, arrivando addirittura a rapirlo per impedire le nozze “forzate”. Ma neppure questo gesto estremo è sufficiente a far retrocedere il Capitano, e a quel punto Curro vede una sola via d’uscita: chiedere aiuto a Manuel.

Parlando con il fratello maggiore, il ragazzo ammette di essere innamorato di Angela. Il marchesino rimane molto colpito dalla sua storia, che per molti versi gli ricorda quella che lui ha avuto con Jana. Per questo motivo promette di aiutarlo.

Manuel parla con Lorenzo nelle prossime puntate La Promessa

Gli spoiler spagnoli rivelano che il marchesino non perde tempo, e – dopo aver parlato con il padre Alonso – affronta il capitano De La Mata. Manuel si dice disposto a fare qualsiasi cosa per impedire le nozze tra lo zio e Angela. Lorenzo reagisce sorridendo per l’interesse mostrato da Manbuel per quel ragazzo, che lui considera un “bastardo”, ma quando il marchesino gli fa notare che lo considera come un fratello, il suo atteggiamento cambia.

L’attenzione di Lorenzo aumenta ulteriormente davanti alla proposta di Manuel: il ragazzo è disposto a cedergli il 25% delle quote de La Promessa, se rinuncerà a sposare la giovane Figueroa. Dopo un attimo di esitazione tuttavia, Lorenzo rifiuta l’offerta, facendo notare a Manuel che non può cedergli niente visto che Alonso è ancora in vita, ed è lui il legittimo proprietario della tenuta (insieme a Martina che detiene il 25% della proprietà).

Angela rassegnata a sposare Lorenzo: news La Promessa

Niente sembra riuscire a impedire quel matrimonio, e Angela appare rassegnata al suo destino. Mentre prova l’abito da sposa però, la ragazza ha una crisi di nervi e perde i sensi davanti alla madre Leocadia e a Curro.

La giovane viene soccorsa e visitata da un medico, che le prescrive un forte ansiolitico. Proprio il medicinale, che sembra annullare la sua volontà, è al centro di una trama che promette di tenerci con il fiato sospeso a lungo. Per il momento gli spoiler spagnoli non rivelano altri dettagli, ma siamo sicuri che assisteremo a molti colpi di scena.