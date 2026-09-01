Ascolti tv 31 agosto 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Il giovane Montalbano” contro il “Scherzi a Parte“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 31 agosto 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Il giovane Montalbano vs Scherzi a Parte – Auditel ieri sera, 31 agosto 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Il giovane Montalbano” contro “Scherzi a Parte”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il giovane Montalbano, le repliche del prequel de Il commissario Montalbano con protagonista Michele Riondini hanno incollato alla tv 2.249.000 spettatori pari al 17.5% di share.

Su Rai 2: Inferno, il film del 2016 diretto da Ron Howard e basato sull’omonimo romanzo best seller di Dan Brown con protagonista Tom Hanks ha tenuto col fiato sospeso 858.000 spettatori pari al 6.2%.

Rai 3: Filorosso, la nuova edizione del programma di attualità condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi ha registrato 596.000 spettatori (5.3%).

Rete 4: Zona Bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, ha informato 532.000 spettatori (5.3%).

Canale 5: Scherzi a Parte, le repliche del programma di scherzi condotto da Max Giusti hanno divertito 1.158.000 spettatori con uno share dello 10.8%.

Italia 1: The Killer’s Game, il film del 2024 diretto da J.J. Perry e tratto dall’omonimo romanzo di Jay Bonansinga ha appassionato 910.000 spettatori con il 6.4%.

La7: La torre di Babele, il programma televisivo di approfondimento culturale, storico e politico condotto da Corrado Augias ha registrato 536.000 spettatori e lo 3.5%.

Tv8: Dinner Club, il diario di viaggio culinario che vede Carlo Cracco, in compagnia di noti attori e comici, andare alla ricerca dell’arte culinaria italiana in viaggio attraverso il Bel Paese ha raccolto 222.000 spettatori con 2% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha incuriosito 321.000 spettatori con lo 3.1% di share.

Ascolti L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Marco Liorni e Gerry Scotti?

L’Eredità Summer : 2.618.000 spettatori con il 15.5 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.419.000 spettatori con il 26.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 31 agosto 2026

RAI 1

Un’altra vita : 946.000 spettatori con il 9.8 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta Estate: 871.000 spettatori con il 10.7% nella parte chiamata Start, 1.263.000 spettatori con il 16.1% nella presentazione e 1.393.000 spettatori con il 17%.

CANALE 5