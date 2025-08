Sarà un momento davvero intenso, quello che vedrà Maria protagonista di uno strano sogno nelle prossime puntate La Promessa. La domestica, complici le rivelazioni di Jana e la vicinanza dell’amica, sognerà un mondo in cui i ruoli si sono completamente invertiti. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame spagnole La Promessa: il sogno di Maria

Come sarebbe la vita alla tenuta se i ruoli fossero completamente invertiti, e la servitù comandasse, mentre i nobili fossero relegati a servitori? La risposta non tarderà ad arrivare, visto che nella puntata in onda il 9 agosto de La Promessa Maria sognerà proprio una situazione del genere.

La giovane cameriera sarà turbata dalle confessioni dell’amica Jana, che le rivelerà di non riuscire a integrarsi tra i nobili e di sentirsi fuori posto. A stimolare ancora di più l’immaginazione della ragazza, ci sarà il fatto che la stessa Jana – turbata dopo una nuova cena in famiglia con i marchesi – le chiederà di trattenersi per la notte con lei.

Le due amiche si addormenteranno vicine, e Maria farà un sogno in cui i ruoli tra nobili e servitù saranno completamente capovolti.

Cruz diventa una domestica nei prossimi episodi La Promessa

Maria ama far volare la fantasia, e più volte abbiamo assistito a episodi che hanno evidenziato la sua passione per la scrittura, ma quello che accadrà nell’episodio del 9 agosto supererà ogni aspettativa. La ragazza infatti trasformerà Cruz in una domestica. Oltre alla marchesa anche Alonso e Manuel saranno i servitori della tenuta, mentre lei Lope, Romulo e Petra saranno i signori del palazzo.

Petra si rivolgerà a lei con tono affettuoso, mentre Simona e Candela saranno ospiti del palazzo. E Jana? In questo scambio di ruoli, l’amica faticherà a trovare una collocazione precisa, visto che negli ultimi tempi si sarà trasformata da semplice domestica in nobile. Tuttavia anche la Exposito avrà un posto importante nel sogno di Maria: assisterà infatti a un bacio appassionato tra lei e Manuel.

La Promessa, spoiler: tutto torna alla normalità

Subito dopo questa effusione, Maria si sveglierà urlando. Mentre scopriremo che quello scambio di ruoli è stato solo frutto della sua fantasia, qualcuno busserà alla porta della camera in cui le due ragazze staranno dormendo.

L’urlo di Maria avrà messo in allarme Cruz, che si precipiterà nella camera della futura nuora per controllare che vada tutto bene. Si tornerà alla realtà, e Cruz riprenderà il suo ruolo di marchesa, e siamo pronti a scommettere che non prenderà affatto bene il fatto di trovare Maria nella camera di Jana.