Finale amaro per Jimena nelle prossime puntate La Promessa. Le anticipazioni che arrivano dalla Spagna rivelano infatti che la giovane donna verrà presto incastrata per le sue bugie sulla finta gravidanza e deciderà di togliersi la vita.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Jimena nei guai

Il dottor Abel deciderà di raccontare tutta la verità sulla finta gravidanza di Jimena, e per la giovane saranno guai. Il medico amico di Manuel non se la sentirà di continuare a ingannare il marchesino, e finirà per rivelargli che la moglie lo avrà sempre ingannato, visto che non è mai stata in dolce attesa.

La spiazzante confessione di Abel spingerà Manuel ad affrontare Jimena, e pretendere che lei gli riveli la verità. La giovane donna a quel punto non potrà fare altro che ammettere di aver sempre ingannato tutti. La reazione di Manuel sarà molto dura, ma il marchesino non sarà il solo a rivolgerle parole durissime. Jimena dovrà infatti subire anche gli insulti di suo padre, che la accuserà di essere la vergogna della famiglia.

Jimena si toglie la vita nelle prossime puntate La Promessa

La situazione diventerà insostenibile per la giovane, tanto che deciderà di salire le scale e gettarsi nel vuoto. Dopo il fatale gesto la donna verserà in condizioni disperate, e sarà tenuta sotto controllo da Abel. Le cure del medico però non basteranno a salvarle la vita, e Jimena spirerà tra le braccia della madre dopo alcuni giorni di agonia.

Assisteremo così all’uscita di scena di uno dei personaggi centrali della soap iberica, che fin dal suo ingresso ha dimostrato una grande abilità nel manovrare le persone che le vivevano intorno. Ricordiamo infatti che Jimena aveva approfittato dell’amnesia temporanea di Manuel per spingerlo a sposarla, e che la stessa donna non aveva esitato a far credere a tutti di essere in dolce attesa pur di impedire al marchesino di lasciare la Spagna per trasferirsi in Italia, dove aveva avuto un’importante opportunità lavorativa.

Con la finta gravidanza Jimena era anche riuscita a dissuadere il marito dalla sua grande passione: il volo. Tuttavia Manuel non aveva mai sospettato che la giovane moglie avesse costruito un castello di bugie così grande intorno a lui, e solo Jana aveva avuto dei sospetti sulla gravidanza di Jimena.