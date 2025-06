Un profondo turbamento colpirà la protagonista della soap spagnola La Promessa. Nel corso delle prossime puntate Jana scoprirà che Maria è stata licenziata. Exposito sarà sconvolta per la decisione presa da Cruz nei confronti della sua amica, e si sentirà in colpa.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Cruz accetta Jana come nuora?

Dopo aver fatto fallire il progetto di Jana e Manuel di sposarsi in segreto, Cruz sembrerà disposta ad accettare la giovane Exposito come nuora. La marchesa organizzerà per la giovane il debutto in società, durante il quale avrà intenzione di annunciare le imminenti nozze tra Jana e Manuel.

Il ragazzo sarà felicissimo nel constatare che la madre avrà finalmente accettato la donna che ama, ma Jana sarà invece terrorizzata all’idea di trovarsi al centro dell’attenzione generale.

Dopo aver chiesto al figlio di nascondere a tutti le origini umili della donna che ama, e aver imposto alla futura nuora di interrompere ogni rapporto amichevole con la servitù, Cruz si preparerà così ad accogliere la Exposito tra i De Lujan.

La Promessa, spoiler spagnoli: Jana fa un passo falso

Jana faticherà a reggere la pressione dei tanti cambiamenti imposti da Cruz, e sentirà il bisogno di parlarne con una persona che da sempre considera amica. Exposito inviterà così Maria nella sua camera e le due donne parleranno a lungo.

La sua decisione però non passerà inosservata, e Cruz ben presto scoprirà che la giovane avrà trasgredito i suoi ordini. La decisione della marchesa De Lujan sarà veramente dura: Maria verrà licenziata e invitata a lasciare in fretta la tenuta.

Sarà Petra a comunicare a Jana la decisione della marchesa, e lo farà con un pizzico di soddisfazione nella voce. La governante busserà alla porta della giovane e le dirà di aver scoperto che ha trascorso del tempo con Maria nella sua stanza. Jana cercherà di giustificarsi dicendo che aveva bisogno di confidarsi con l’amica, ma Petra si limiterà a comunicarle la decisione di Cruz con queste parole “Maria è stata licenziata!”

News La Promessa: Jana si sente in colpa

A quel punto Exposito raggiungerà l’amica e la abbraccerà tra le lacrime.

Jana si sentirà in colpa per quanto accaduto, consapevole del fatto che il licenziamento di Maria e il conseguente allontanamento della giovane dalla tenuta, sarà dovuto solo alla sua decisione di trasgredire al divieto imposto da Cruz.