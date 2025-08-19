Nuovi colpi di scena attendono i fans della soap spagnola La Promessa. Nel corso dei prossimi episodi in onda su Rete 4 assisteremo a una crisi finanziaria senza precedenti che investirà i Lujan. La ricca famiglia sarà sull’orlo della bancarotta, e (forse) solo l’abilità di Catalina riuscirà a salvarli. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: guai economici per i Lujan

Una mossa decisamente azzardata di Leocadia de Figueroa finirà per mettere nei guai la famiglia Lujan. Dell’arrivo della donna, ex amica di Cruz, vi abbiamo già parlato, ma quello che ancora non sapevamo è che il suo ingresso segnerà l’inizio di una profonda crisi finanziaria per i nobili.

Leocadia non esiterà infatti a vendere a un giornale scandalistico i retroscena del matrimonio tra il giovane marchese Manuel e Jana, una semplice cameriera. Se da un lato questa mossa permetterà alla donna di racimolare un bel gruzzoletto, dall’altro scatenerà uno scandalo che finirà per ripercuotersi anche negli affari di Alonso.

Il marchese vedrà sfumare in poco tempo moltissimi affari, e si vedrà costretto a chiedere un prestito al cognato Lorenzo De La Mata per cercare di salvare la tenuta.

Catalina scopre i guai finanziari nelle prossime puntate La Promessa

Catalina non ci metterà molto ad accorgersi che la sua famiglia sarà nei guai. A metterla in guardia sarà la volontà del padre Alonso di vendere alcune terre inutilizzate da tempo. Sebbene inizialmente il marchese cercherà di tenerla all’oscuro dei guai finanziari, per consentirle la massima serenità durante la gravidanza gemellare, la donna non ci metterà molto ad accorgersi che ci sarà qualcosa che non va.

Mentre Alonso sarà impegnato a scegliere quali campi cedere insieme a Manuel, una parola di troppo di Martina farà intuire a Catalina la terribile verità.

La giovane scoprirà così che la situazione economica della sua famiglia sarà disastrosa, ma anziché abbattersi cercherà una soluzione.

La Promessa spoiler, Catalina ha una proposta, ma verrà ascoltata?

I promisers sanno ormai bene che Catalina è una donna piena di risorse, e ciò che accadrà nei prossimi episodi La Promessa non farà altro che rafforzare questa convinzione. Con lo spirito di iniziativa che l’avrà sempre distinta, la giovane non tarderà a trovare una possibile soluzione ai problemi economici della sua famiglia. Dopo aver riunito tutti i membri la giovane svelerà a tutti la sua idea per salvare la tenuta senza rinunciare alle terre che appartengono a loro da generazioni.

E se quei terreni dismessi, invece di venderli, li affittassero? L’idea sarà tanto semplice quanto geniale, anche se (almeno inizialmente) non sarà presa in considerazione da Alonso. Se da un lato la proposta di Catalina entusiasmerà Manuel, Curro e Martina (che nel frattempo sarà diventata proprietaria al 25% con la cessione delle quote di sua madre), dall’altro troverà l’opposizione di Cruz, Lorenzo e Alonso. Proprio quest’ultimo sottolineerà il fatto che la soluzione proposta impiegherebbe troppo tempo per portare nelle casse della tenuta la liquidità necessaria a salvare tutto.

L’idea di Catalina verrà quindi bocciata? Vi anticipiamo che questa storyline non si concluderà con il parere negativo di Alonso, e che avrà ancora molto da dire prima di scrivere la parola “fine”. Chi la spunterà? Continuate a seguirci per scoprirlo insieme a noi.