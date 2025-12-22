La morte di Jana ha sconvolto tutti a La Promessa e in molti si chiederanno chi si sia macchiato di un delitto così orribile. La verità arriva, nei prossimi episodi della telenovela spagnola, grazie a un flashback.

La verità sulla morte di Jana nei prossimi episodi La Promessa

Nelle puntate speciali La Promessa, andate in onda sabato 20 dicembre in prime time su Rete 4, abbiamo assistito a un evento che ha definitivamente chiuso uno dei capitoli della soap spagnola. Con la morte di Jana e l’arresto di Cruz, due dei personaggi centrali della telenovela sono usciti di scena.

Jana è morta tra le braccia di Manuel, e il sergente Burdina è convinto che ad ucciderla sia stata Cruz. Il ritrovamento di un bottone della vestaglia della marchesa tra le mani della ragazza morta, e il fatto che la pistola che ha sparato il colpo sia intestata ad Alonso, non hanno fatto altro che accrescere i sospetti del sergente, che ha condotto via Cruz per arrestarla.

La marchesa però, anche da dietro le sbarre, continua a proclamarsi innocente, facendo nascere qualche sospetto sul fatto che non sia stata lei a compiere l’orribile delitto. Nel corso dei prossimi episodi La Promessa, scopriremo che è proprio così.

La Promessa, chi ha ucciso Jana?

Cruz Ezquerdo ha davvero ucciso Jana? Nei prossimi episodi La Promessa assisteremo a un evento che spiegherà finalmente come sono andate le cose. Scopriremo – attraverso un flashback – che non è stata la marchesa a sparare alla ragazza il colpo fatale, bensì Leocadia.

Grazie al flashback rivivremo gli ultimi istanti di vita di Jana, e assisteremo alla conversazione che la giovane moglie di Manuel ha avuto con la donna. Vedremo che Leocadia si è presentata in camera della ragazza e – sapendo che quest’ultima aveva intenzione di recarsi il mattino successivo alla Guardia Civile per denunciare la suocera come autrice dell’omicidio di Tomas – le ha fatto una confessione scioccante. Leocadia de Figueroa ha ammesso di essere stata lei a macchiarsi di molti delitti, su ordine di Cruz.

La confessione di Leocadia nelle prossime puntate La Promessa

La donna ha raccontato di aver ucciso Carmen, la prima moglie di Alonso, per “liberare la strada a Cruz, da tempo innamorata del marchese. Leocadia ha però ammesso che quel crimine le ha procurato molti problemi, e non le ha dato accesso all’alta società spagnola, come invece Cruz le aveva promesso.

L’elenco dei crimini commessi da Leocadia non si fermerà qui, e la donna ammetterà di essere tornata in azione (sempre su ordine di Cruz) quando una nuova domestica, Dolores, aveva intrapreso una relazione con il marchese. Scopriremo così che è stata lei a uccidere la madre di Jana e a rapire il piccolo Marcos (oggi Curro) per affidarlo a Eugenia.

Se da un lato Leocadia si è macchiata di molti crimini in passato per assecondare la marchesa, dall’altro Cruz non ha mai apprezzato i suoi gesti, tanto che aveva dato ordine a Romulo di assassinarla. Costretta a nascondersi a lungo, Leocadia è tornata alla Promessa per vendicarsi della marchesa. Detto ciò, la donna ha estratto una pistola e ha sparato un colpo contro Jana, mettendole poi tra le mani il bottone della vestaglia di Cruz.

Con Cruz dietro le sbarre, Leocadia si appresta a diventare la nuova dark lady La Promessa.