Un nuovo mistero presto avvolgerà La Promessa. Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli infatti Juan sembrerà svanire nel nulla. Che fine ha fatto il barone? Saranno in molti a chiederselo, e l’epilogo sarà tutt’altro che felice. A finire nei guai saranno Jana e Pia. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme con le anticipazioni La Promessa.

Anticipazioni La Promessa: Juan scompare

L’appuntamento con La Promessa prosegue la propria messa in onda su Canale 5 – e gli spoiler spagnoli ci svelano che nelle prossime puntate inedite ci sarà spazio per un nuovo mistero.

All’improvviso Juan sembrerà scomparire nel nulla, e nessuno saprà che fine abbia fatto. La preoccupazione per la scomparsa del barone preoccuperà molto la marchesa, che darà immediatamente inizio alle ricerche nella speranza di poterlo rivedere sano e salvo.

Poco prima di sparire l’uomo avrà provato ad abusare di Teresa, una delle ancelle che vivono a palazzo, ma sarà sorpreso da Pia. Da quel momento del barone si perderanno le tracce.

La Promessa, anticipazioni spagnole: il barone viene ritrovato morto

Le indagini della marchesa non daranno i risultati sperati. Juan verrà ritrovato morto all’interno della sua vettura, finita in una scarpata. A fare la triste scoperta sarà la polizia, che in un primo momento attribuirà la sua morte a un fatale incidente.

La notizia sconvolgerà gli abitanti del palazzo, e la marchesa sarà distrutta da questo lutto e deciderà di non mettere al corrente – per il momento – suo fratello Manuel su quanto accaduto.

Tuttavia una nuova sconcertante verità verrà ben presto a galla. Il barone non è morto a causa dell’incidente, ma per mano di Pia. La donna – dopo aver subito per anni gli abusi del barone – avrà deciso di vendicarsi. Ma non farà tutto da sola e – nel momento in cui emergerà la verità – a trovarsi nei guai potrebbero essere anche Jana, Teresa e Maria.

Le quattro donne rischieranno così di trovarsi nei guai con la giustizia nella prossime puntate La Promessa. Per conoscere ulteriori sviluppi su questa vicenda, cari amici lettori, vi invitiamo a seguirci. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5.