Nuove anticipazioni che giungono dalla Spagna ci rivelano che nelle prossime puntate La Promessa ci rivelano che Elisa erediterà una parte del patrimonio di Juan, e la cosa non farà affatto piacere a Cruz e Lorenzo. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate inedite della soap.

Anticipazioni spagnole La Promessa: l’apertura del testamento

Nelle prossime puntate La Promessa assisteremo al momento dell’apertura del testamento di Juan. Il documento – che contiene le ultime volontà del Barone – vedrà tra gli eredi del patrimonio dell’uomo anche Elisa De Grazalema. La notizia farà andare su tutte le furie Cruz e il capitano Lorenzo De La Mata.

I due infatti non prenderanno affatto bene l’esistenza di una terza erede – della quale fino a quel momento ignoravano l’esistenza – a cui il Barone avrà voluto destinare parte del suo patrimonio come ricompensa per essergli stata vicina nell’ultimo periodo della sua esistenza.

Anticipazioni La Promessa, trame spagnole

Il boccone sarà particolarmente amaro per Cruz – che dopo aver insistito con Alonso per evitare che il notaio leggesse il testamento anche davanti all’odiato cognato Lorenzo – vedrà svanire un’altra importante fetta di eredità.

Cruz e Lorenzo inizieranno così a fare delle indagini per scoprire chi sia la misteriosa donna “comparsa” nel testamento di Juan. Se fino a quel momento avevano pensato di ereditare la metà dei beni del Barone, i due vedono assottigliarsi notevolmente il loro patrimonio a un terzo.

Curro diviso tra Cruz e Lorenzo, anticipazioni La Promessa

Cruz cercherà di convincere Curro che sua madre Eugenia è finita su una sedia a rotelle dopo essere stata picchiata selvaggiamente da Lorenzo. La cosa farà infuriare il giovane, già a conoscenza del fatto che il il capitano De La Mata non è il suo vero padre.

I due arriveranno presto a uno scontro fisico, e Cruz finirà per sperare che uno dei due muoia durante la lotta. Lorenzo però intuirà il piano della cognata, e convincerà Curro a passare dalla sua parte. Lorenzo rivelerà a Curro che Cruz non è affidabile, invitandolo a non credere alle parole di Cruz, che lo ha sempre odiato.

Per scoprire qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della nuova fortunata soap del daytime pomeridiano di Canale 5.