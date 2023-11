Nuove anticipazioni che giungono dalla Spagna ci rivelano che nelle prossime puntate La Promessa assisteremo a nuovi intrighi che potrebbero mettere in pericolo la vita di Catalina. Pelayo e Cruz tramano alle sue spalle per sbarazzarsi di lei. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: i progetti di Catalina

Nelle prossime puntate La Promessa vedremo la giovane de Lujan impegnata a salvare le sorti della tenuta, sfruttando ancora una volta intelligenza e capacità. La ragazza penserà di avviare un’attività vendendo le sue marmellate. L’idea di Catalina riscuoterà subito un discreto successo, e presto arriveranno i primi ordini da Madrid. Mentre Catalina festeggerà la prima vendita delle marmellate, Cruz ruberà i soldi e li userà per organizzare una festa in maschera.

Anticipazioni La Promessa, trame spagnole

Nella sua impresa Catalina avrà un socio, Pelayo. Tra i due ben presto nascerà un’intesa che andrà oltre il lavoro, La giovane de Lujan scoprirà infatti di provare una forte attrazione per l’uomo e ne parlerà con Simona e Candela. Ma il giovane che è giunto a La Promessa raccontando di aver perso i suoi genitori in un incidente sarà davvero chi dice di essere? Purtroppo per Catalina, Pelayo avrà un lato oscuro che starà ben attento a tenere nascosto.

La Promessa anticipazioni straniere, i piani di Cruz

“Sono un lupo travestito da agnello. Non puoi vedermi arrivare, e quando agisco è già troppo tardi per la preda perché non c’è scampo“

Con queste parole Pelayo – parlando con Cruz – svelerà la sua vera indole. Scopriremo così che tra i due è stato stipulato un accordo segreto ai danni di Catalina. Cruz vorrà sbarazzarsi per sempre della ragazza, e approfitterà dei sentimenti che lei prova per Pelayo per portare a termine il suo piano.

L’uomo di cui si sarà innamorata la de Lujan sarà quindi il suo peggior nemico, e Catalina dovrà necessariamente guardarsi le spalle se vorrà riuscire a salvarsi.

La Promessa, cos’altro accade?

Pelayo cercherà di scoprire quale è il posto preferito da Catalina, e verrà così a sapere che si tratta di un angolo della villa nella quale spesso la giovane si rifugia per ricordare sua madre. Tra l’uomo e la giovane ci sarà anche un bacio.

Catalina sarà al colmo della felicità, sia per il business delle marmellate che farà registrare ottimi risultati, sia perché innamorata di Pelayo. Non sospetterà affatto che lui – alleato con Cruz – starà in realtà tramando alle sue spalle.

Tuttavia quel bacio non lascerà Pelayo indifferente. Il giovane cambierà idea e tradirà l’accordo preso con Cruz? Si tratterebbe della seconda volta che la perfida Cruz perde un alleato, e questa storyline sembra ripetersi riportando alla memoria quanto accadde a proposito di Lorenzo e dalla baronessa Elisa.

Per scoprire qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news dell’avvincente soap protagonista del daytime pomeridiano di Canale 5.