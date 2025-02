Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 22 al 28 febbraio? Riflettori puntati sul conte De Ayala, che sarà vittima di uno strano malore, e su Petra, che deciderà di affidare il piccolo Dieguito al padre Gregorio dopo la morte di Pia.

Trame settimanali La Promessa: Ayala ha un malore

Margarita va su tutte le furie dopo aver scoperto che Martina ha avuto un’altra lite con il conte de Ayala, durante la quale gli ha scagliato contro l’astuccio con la collana regalata. Mentre madre e figlia discutono, Ayala viene colto da un malore. Viene immediatamente chiamato un medico, che però non può fare una diagnosi precisa perché – a suo dire – le cause potrebbero essere diverse.

Margarita non solo si prende cura di lui, ma chiede anche alla figlia di evitare ulteriori tensioni ed essere più gentile con il conte.

La Promessa, anticipazioni al 28 febbraio: Petra vuol affidare Dieguito a Gregorio

Petra informa Cruz che la servitù stava pianificando di onorare Pia al cimitero del paese, ma le assicura di aver sventato i loro piani. Tuttavia la governante non sa che in realtà i dipendenti de La Promessa stanno organizzando una cerimonia commemorativa all’interno del palazzo.

La governante comunica poi a Romulo la sua decisione di rintracciare Gregorio per affidargli Dieguito, ora che il piccolo è rimasto orfano di madre. La decisione di Petra però fa andare su tutte le furie Jana, e la ragazza cerca di dissuaderla minacciandola di rivelare a tutti che Feliciano era in realtà suo figlio. Subito dopo la Expedito chiede a Romulo e Ricardo di trovare una soluzione. Romulo affronta Petra, ma quest’ultima rimane ferma nelle sue convinzioni: il bambino dovrebbe essere dato al padre, ora che la madre è morta!

Rómulo trova allora una soluzione radicale per riuscire a fermare le pretese della governante.

La Promessa, spoiler settimana 22 – 28 febbraio

Le conversazioni tra Curro e Alonso hanno svelato molti segreti riguardanti Dolores e il Marchese. Per questo motivo, Jana chiede al fratello di assistere al loro prossimo incontro.

Cruz ordina a Petra di stracciare l’abito da sposa di Catalina, e Ayala esorta la governante a fare quanto le è stato chiesto. Nel frattempo Pelayo trova finalmente il coraggio per rivelare a Catalina la sua richiesta: accettare Lorenzo come nuovo membro dell’attività delle marmellate. Nel frattempo il capitano De La Mata ha altri progetti, e inizia a fare la corte a Maria Antonia. La donna lo asseconda, facendo ingelosire Alonso.

Maria Antonia lascia la tenuta nelle prossime puntate La Promessa?

Cruz inizia a insospettirsi e chiede ad Alonso e María Antonia cosa stia succedendo tra loro. Entrambi la rassicurano dicendogli che non c’è nulla. Tuttavia, Alonso chiede a María Antonia di lasciare La Promessa.

Per giustificare la sua decisione con la moglie, il marchese afferma che ora la presenza della donna non è più necessaria, visto che era giunta alla tenuta per confortarla durante l’assenza del figlio Manuel.

Cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Vera indaga per scoprire i motivi del turbamento di Lope, e viene a sapere che lui ha un debito con persone pericolose. Lope la supplica di non immischiarsi nella questione.

Nel corso delle puntate settimanali ci sarà spazio anche per i conflitti tra Virtudes e Simona. La situazione tra madre e figlia sembra aver trovato un punto stabile, e mentre le due parlano Simona tenta di convincere la ragazza a non abbandonare il piccolo Adolfo, ed evitare così di commettere lo stesso errore che aveva commesso lei in passato. Poco dopo Simona ringrazia Candela e le rivela quanto sia preziosa la sua vicinanza nei momenti difficili che sta passando con la figlia.

Fine delle tensioni in arrivo anche per Catalina e Adriano. La donna gli fa recapitare una lettera nella quale si scusa e lui va a trovarla nell’hangar, dove riescono finalmente a chiarirsi. Per aiutarlo a saldare il suo debito bancario, la donna gli consegna la collana ricevuta in dono da Pelayo.

Maria è raggiante di felicità quando scopre la cena a sorpresa che Salvador ha organizzato per lei.