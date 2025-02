Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 15 al 21 febbraio? Riflettori puntati sulla morte di Pia, e sulla messinscena elaborata da Alonso per evitare un ulteriore scandalo a palazzo.

Trame settimanali La Promessa, anticipazioni

La notizia della morte di Pia viene confermata da Jana. Il marchese Alonso, preoccupato per lo scandalo che potrebbe coinvolgere il palazzo, decide di non rivelare che si è suicidata, ma sostenere invece che la donna si è allontanata. Tutta la servitù – sebbene sconvolta – non può fare altro che obbedire ai suoi ordini.

Più tardi Alonso conferma che i funerali di Pia si sono svolti in modo intimo e discreto, come concordato. Sollevata, Cruz comunica al resto della famiglia che la governante è tornata nel suo paese d’origine.

Petra proibisce alla servitù di piangere la scomparsa di Pia, e mette in difficoltà anche Maria Fernandez. La donna è al corrente della verità, ma è costretta a mentire alla figlia Martina quando lei le chiede i motivi della sua tristezza. La giovane – al contrario della madre – è al corrente solo della versione “ufficiale”.

La Promessa, anticipazioni al 21 febbraio

Con la voce tremante dalla rabbia, Martina rivolge ad Ayala accuse pesantissime, rivelando a tutti il suo ruolo nell’organizzazione dell’incontro con Asdrubal. Subito dopo Margarita la sgrida per lo schiaffo che la ragazza ha dato al conte de Ayala.

Per cercare di creare un clima disteso e favorire il suo rapporto con Margarita, Ignacio chiede a Martina di dargli un’opportunità per conoscersi meglio. La giovane – anche in nome dell’affetto che prova per la madre – finisce per accettare.

La Promessa, spoiler settimanali al 21 febbraio

Mentre la relazione tra Adriano e Catalina fa qualche passo avanti, Maria è furiosa Petra, dopo aver scoperto che ha distrutto i suoi appunti per il libro. Adriano confessa a Catalina il furto commesso dalla sua fidanzata e dal fratello, che si erano appropriati indebitamente di una considerevole somma di denaro che apparteneva a suo padre.

Lope viene picchiato brutalmente. L’uomo vuol nascondere a Salvador quanto gli è successo, finendo per far preoccupare sia lui che Maria. Poco dopo anche Romulo scopre le ferite e chiede a Lope cosa sia successo. Ma anche stavolta l’uomo si rifiuta di rendere noto il pestaggio, e dice a Romulo di aver bevuto troppo ed essere caduto in una scarpata.

Virtudes – dopo aver scoperto che Simona è andata a trovare il figlio – la affronta. La ragazza si rifiuta poi di far pace con la madre. In seguito la giovane discute di nuovo con Simona, e Candela – ormai provata dalle continue discussioni tra la sua amica e la figlia – confida a Salvador e Maria il segreto di Virtudes.

Maria Antonia e Alonso si baciano nelle prossime puntate La Promessa

L’affetto per Cruz spinge Maria Antonia a preoccuparsi per lei, ma l’attrazione crescente per Alonso la mette di fronte a un dilemma morale che rischia di compromettere la loro amicizia e la felicità della marchesa.

In un attimo di passione, Maria Antonia bacia Alonso, salvo poi pentirsi del suo gesto subito dopo. Tuttavia quanto accaduto finisce per creare una situazione estremamente tesa, Lorenzo se ne accorge e inizia a fare delle allusioni maliziose a Cruz.

Cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Con un tono minaccioso, Santos intima a Vera di tacere sulle molestie subite, ricattandola e minacciando di svelare un segreto che potrebbe distruggerla. La ragazza desiste così dal proposito di rivelare a Ricardo le molestie. Al fronte intanto Manuel rivela a Curro di averlo accompagnato in guerra per volere di Martina.